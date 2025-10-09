Con Amazon Music Unlimited ogni mese uno tra 350.000 audiolibri gratis

Sta per scadere una delle promozioni Amazon più interessanti: ancora oggi, 9 ottobre, potete attivare l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited gratuito fino a 4 mesi , il servizio premium che porta sul vostro dispositivo milioni di brani, playlist curate, musica in HD e Ultra HD, Audio spaziale, Podcast gratuiti e ora anche un vasto mondo di audiolibri. Un’occasione ideale per chi desidera sperimentare un ascolto più ricco e flessibile, senza costi iniziali.

Con questa promozione, non solo potete esplorare tutta la musica in streaming, ma anche accedere a un catalogo di oltre 350.000 audiolibri, un’offerta che spazia dai grandi classici ai bestseller più recenti, passando per romanzi, biografie e titoli dedicati alla crescita personale. Una volta al mese, avrete la possibilità di scegliere un audiolibro da ascoltare per intero, inclusi nella vostra esperienza Unlimited, senza limiti di tempo e su qualsiasi dispositivo compatibile con l’app di Amazon Music.

In questi giorni, tra gli audiolibri più ascoltati su Amazon spiccano titoli di grande successo come “Il codice da Vinci” di Dan Brown, “La vita bugiarda degli adulti” di Elena Ferrante, “It Ends With Us” di Colleen Hoover e “Atomic Habits”di James Clear, insieme a podcast narrativi e raccolte di racconti esclusivi. La varietà dei generi e delle voci narranti rende l’ascolto sempre coinvolgente, perfetto per chi ama immergersi in una storia mentre viaggia, fa sport o si rilassa a casa.

L’ascolto è perfettamente integrato: potete passare dalla musica ai podcast e agli audiolibri con un solo tocco, sia che vi troviate a casa, in auto o durante un viaggio. L’app è disponibile per smartphone, tablet, computer e smart speaker, garantendo sempre un suono di alta qualità e un’interfaccia semplice da usare.

La promozione è valida fino al 9 ottobre, quindi resta poco tempo per approfittarne.

Dopo il periodo gratuito, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo standard.

Se amate la musica, ma anche la compagnia di una buona voce narrante durante la giornata o durante un viaggio, questa offerta vi permette di scoprire entrambe le esperienze in un’unica piattaforma, con la comodità e la libertà tipiche dei servizi Amazon.

Clic qui per attivare la promozione.