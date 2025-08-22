Il vice presidente Fitness Technology di Apple accusato di creare un ambiente di lavoro tossico

Nove attuali ed ex dipendenti che lavorano o hanno lavorato con Jay Blahnik, Vice President of Fitness Technologies di Apple, accusano quest’ultimo di avere creato “un ambiente di lavoro tossico”.

A riferirlo è il New York Times spiegando che i dipendenti in questione parlano di Blahnik come una persona “verbalmente violenta, manipolatrice”, e che usa un “linguaggio inappropriato”

Un portavoce di Apple, Lance Lin, ha replicato al New York Times, affermando che il resoconto del giornale riporta “molte informazioni inaccurate e interpretazioni distorte”.

Apple è in precedenza riuscita a far “ricomporre” una precedente denuncia per presunte molestie sessuali di Blahnik e il New York Times riferisce che è stato difeso dall’azienda in un’altra causa dove era accusato di mobbing. Blahnik ha continuato a lavorare in Apple dopo che da indagini interne non sono emerse prove di comportamenti scorretti.

Blaylock, oltre a lavorare per Apple, è istruttore di fitness, trainer, consulente, autore di programmi televisivi. Ha lavorato come esperto di fitness per MSNBC.com e il Los Angeles Times, ed è l’autore del volume “Full-Body Flexibility” scritto ne 2004.

Blahnik è arrivato in Apple nel 2013 da Nike ed è diventato noto nel mondo ella Mela nel 2020 con la presentazione di Fitness+, esperienza di fitness studiata in particolar modo per chi dispone di Apple Watch, con esercizi che è possibile visualizzare direttamente sullo schermo di iPhone, iPad o tramite Apple TV, offrendo così la prima esperienza di allenamento personalizzata nel suo genere. Chiunque, dal principiante all’appassionato già motivato, può accedere ad allenamenti professionali con istruttori esperti e musica motivazionale di artisti famosi, rendendo più facile e gratificante fare esercizio dove e quando si preferisce.

Blahnik sembra avere avuto un ruolo chiave nella creazione della funzionalità che su Apple Watch invita a chiudere gli anelli Movimento, Esercizio e “In Piedi”.

A gennaio di quest’anno Fitness+ è stato ampliato con un programma di rafforzamento progressivo che semplifica la creazione di una perfetta routine di esercizi, oltre a un programma di allenamento per il pickleball, uno degli sport in più rapida ascesa al mondo. Un nuovo programma di yoga in stile workshop consente di migliorarsi con posizioni popolari, mentre il programma di meditazione con respirazione aiuta a gestire lo stress, aumentare l’energia e ottimizzare la concentrazione.