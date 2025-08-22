Le cover TechWoven per iPhone 17 per far dimenticare il disastro FineWoven

Le anticipazioni sulle nuove custodie per gli iPhone 17 si sono intensificate negli ultimi giorni: sembra si chiameranno TechWoven, dal nome del nuovo materiale impiegato per costruirle, con un rimando al precedente FineWoven, spedito rapidamente in pensione perché disastroso dal punto di vista della durabilità, qualità complessiva ed estetica.

Dopo la prima immagine di una singola custodia, il leaker che si firma Majin Bu ha pubblicato in rapida sequenza le presunte confezioni di vendita delle cover e anche le custodie in diversi colori affiancate, di cui riportiamo una foto in questo articolo.

Nella parte frontale del packaging risultano ben visibili le custodie in diversi colori per iPhone 17 Pro Max, il nome della serie TechWoven e la dicitura MagSafe. Anche le scritte e la grafica sul retro della scatola sembrano in linea con lo stile di Apple e quanto visto in altri packaging del marchio.

Sempre sul retro il breve testo riportato in diverse lingue, indica che le cover sono compatibili con il tasto Camera Control, ma anche con Crossbody Strap. Quest’ultimo potrebbe essere un nuovo accessorio Apple, un laccio per il trasporto a tracolla.

La grafica stilizzata sul retro della confezione mostra come applicare la cover al telefono e, poco sotto, il bordo inferiore della cover, dove sono visibili le coppie di fori, a destra e a sinistra, dover far passare il Crossbody Strap.

Ricordiamo che dallo stesso leaker sono arrivate le immagini delle custodie in silicone per iPhone 17, con nome presunto Liquid Glass. Anche queste munite di due fori accoppiati, in basso a destra e sinistra, per un eventuale laccio opzionale per il trasporto a tracolla.

TechWoven e laccio a tracolla

In un’altra fotografia, che riportiamo in questo articolo, le cover TechWoven sono mostrate affiancate nei colori nero – grigio, blu, verde, viola e arancione. Spicca il grande divario nella qualità di stampa – impressione del logo Apple, a malapena visibile nella cover arancione a destra, per risultare molto più visibile e meglio stampigliato nelle cover a sinistra.

Il leaker precisa che i pulsanti delle presunte cover TechWoven sono in metallo e restituiscono una buona risposta alla pressione. Il nuovo materiale sintetico delle cover somiglia a un tessuto, con consistenza gommosa e aderente, dunque antiscivolo.

Per TechWoven sembra che Apple abbia deciso di puntare su un materiale più tecnico e resistente, ma con aspetto meno premium rispetto a FineWoven e alle cover in pelle, materiale che Cupertino non impiega più in linea con i suoi obiettivi di eco-sostenibilità.

Alcuni dubbi

La qualità variabile del logo Apple sul retro delle cover, un possibile riferimento della produzione a maggio sul retro della confezione e la provenienza delle immagini da una singola fonte suggeriscono di accogliere queste anticipazioni con cautela, almeno per il momento.

Purtroppo il leaker non precisa la fonte delle immagini, né la provenienza delle custodie, inoltre sembra indicare la possibilità di cloni realizzati in Cina per le confezioni di vendita. Per avere più certezza sulle cover TechWoven, Liquid Glass e sul laccio Apple per tracolla bisogna attendere altri indizi o conferme da fonti diverse.

Per tutte le anticipazioni che riguardano il modello base iPhone 17, il nuovo iPhone 17 Air e i modelli top di gamma iPhone 17 Pro e Pro Max si parte dai rispettivi collegamenti.