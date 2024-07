Prime Day, stop ad inquinamento e odori con il purificatore d’aria Levoit 186,99 €

Pubblicità

Il tema della cattiva qualità dell’aria è tra quelli maggiormente sulla cresta dell’onda e tra quelli che suscitano maggior preoccupazione. Se oltre preoccuparvi volete fare qualche cosa per ridurre i rischi per la salute, una buona scelta potrebbe essere l’acquisto di un purificatore d’aria come il core400s di Levoit, in offerta per il Prime Day a 186,99€.

Quello di cui parliamo è un prodotto molto interessante sia perché arriva da uno dei maggiori protagonisti di questo settore, con una forte specializzazione nel campo, sia perché ha tutto quello che serve per rendere maggiormente salubre l’aria di una stanza di medie dimensioni.

Un purificatore come questo è interessante non solo là dove l’aria è maggiormente inquinata ma anche per migliorarla ovunque ci siano ambienti chiusi.

Le case e gli uffici possono avere un’aria dalle 5 alle 50 volte più inquinata rispetto a quella esterna perché attività domestiche, le sostanze esalate dagli arredi, dalle plastiche dai prodotti usati per la pulizia, dagli elettrodomestici si sommano a agli inquinanti veri e propri.

Il Core 400s è un purificatore a tre fasi, con controllo smart attraverso un’applicazione, che ha un’efficienza molto elevata contro tutte le particelle sospese nell’aria. Ecco qui di seguito tutte le sue caratteristiche principali (dopo l’aggiornamento firmware tramite app VeSync)

Filtro True Hepa H13 con cattura fino al 99,97% delle particelle da 0,3µ

Rimuove polvere, fumo, polline, odori, residui di pelle

Presa d’aria ad U per particelle di maggiori dimensioni (come i peli di animali domestici )

CADR di 400 m³/h con ricambio d’aria di una stanza di 80 mq due volte l’ora

Controllo della qualità dell’aria mediante infrarossi e codice colorato

Regolazione automatica delle ventole e seconda della qualità dell’aria

Rumorosità di 24 decibel

App VeSync per monitoraggio qualità dell’aria e funzionamento (compatibile anche Alexa)

Timer e programmazione

Il Core 400s (se desiderate più informazioni il manuale in inglese lo trovate qui) è uno dei prodotti domestici più venduti Levoit ed è utile per ridurre, come detto, l’inquinamento dell’aria, gli odori, gli allergeni e il deposito delle polveri.

Levoit Core 300S costerebbe 229,99€ ma oggi in offerta prime lo si compra a 186,99€