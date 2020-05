JBL Bar 9.1 è la soundbar con speaker wireless rimovibili e Dolby Atmos

La nuova soundbar JBL Bar 9.1 True Wireless Surround, già presentata al CES 2020, assicura una esperienza cinematografica immersiva a casa grazie all’audio a 9.1 canali: realizzata in collaborazione tra JBL e Dolby, non solo supporta Dolby Atmos e DTS:X, ma è anche progettata per superare le limitazioni dei sistemi audio tradizionali a 5.1 e 7.1 canali.

La soundbar e i suoi due altoparlanti rimovibili presentano in totale quattro driver up-firing: progettati appositamente per questo modello, diffondono il suono come se provenisse dal soffitto, creando una esperienza di ascolto in tre dimensioni. L’algoritmo incorporato, grazie al doppio microfono, fornisce una calibrazione intelligente, ottimizzando il suono surround indipendentemente da come sono stati posizionati gli altoparlanti wireless.

Con una potenza totale di 820 watt, il sistema JBL Bar 9.1 calibra l’intensità sonora più adatta per ogni tipo di contenuto riprodotto e colonna sonora: per offrire bassi profondi il sistema include un subwoofer wireless dotato di un driver down-firign da 10 pollici. Oltre all’audio dinamico questa soundbar supporta video in 4K e Dolby Vision, ottimizzando in automatico l’immagine per ogni tipologia di schermo.

Integra le tecnlogie Apple AirPlay 2 e Google Chromecast per riprodurre contenuti, musica, foto e video rispettivamente dai dispositivi Apple (iPhone, iPad, Mac) e anche dai dispisitivi Android. Il costruttore annuncia che JBL Bar 9.1 True Wireless Surround sarà presto disponibile al prezzo di listino di 999 euro.

