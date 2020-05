Harry Potter Puzzles & Spells è il Candy Crash magico per iPhone e Android

E’ arrivato Harry Potter Puzzles & Spells, un nuovissimo puzzle game match-3 realizzato dalla società sviluppatrice Zynga – conosciuta tra gli altri per Farmville 2 e Words With Friends – in collaborazione con Portkey Games, l’etichetta per videogiochi di proprietà della Warner Bros. Il gioco, come si intuisce già dal nome, è ispirato all’universo magico immaginato dall’autrice di romanzi J.K. Rowling, la cui celebrità è esplosa nel lontano ’98 proprio con la saga di Harry Potter.

Il titolo è da poco approdato sia su App Store che Android e in concomitanza con il lancio su Twitter è stato pubblicato il primo trailer ufficiale che anticipa alcune delle caratteristiche del gioco. A una prima occhiata, complici anche i quattro screenshot che accompagnano la scheda di download dell’applicazione, si scopre che si tratta di un gioco stile Candy Crush, in cui l’obiettivo è cioè quello di allineare tre o più gemme dello stesso colore per eliminarle dal tavolo di gioco e risolvere così una partita dopo l’altra.

Chiaramente è tutto il contorno a fare la differenza: ogni livello infatti ha come sfondo gli ambienti più calpestati dai personaggi della saga di Harry Potter, dai vicoli di Diagon Alley alle scale fluttuanti di Hogwarts, il tutto incorniciato dalle simpatiche cioccorane saltellanti, dalle chiavi alate apparse sul finale del primo libro e tanti altri simboli ben noti ai fan della saga.

Per Bernard Kim, presidente della casa editrice di Zynga, è «Un modo tutto nuovo di esplorare il magico mondo di Harry Potter, dalla Sala Grande di Hogwarts alla Sala Comune di Grifondoro e tutti gli altri». Il gioco arriva a poco più di due anni dal lancio di Hogwarts Mystery, ultimo dei titoli a tema disponibili su smartphone e tablet, aggiornato proprio in occasione del secondo compleanno con un sacco di premi e novità per i giocatori, e come accade per gli altri progettati dalla Portkey Games, il giocatore è al centro dell’avventura.

Come ogni mago che si rispetti dovrà infatti lanciare incantesimi, superare le sfide con astuzia e mettere alla prova le proprie abilità superando i livelli e sbloccando di volta in volta nuovi incantesimi e abilità magiche necessari per vincere anche gli enigmi più difficili.

We’re excited to share with you a first look at the upcoming, match-3 mobile game ‘Harry Potter: Puzzles & Spells’ under the @PortkeyGames label. pic.twitter.com/TV4YI0BnPL — Wizarding World (@wizardingworld) May 15, 2020

In tutto questo si rivivranno tutti i momenti classici dei film, dalla sconfitta del Troll nel bagno delle ragazze passando per gli scherzi di Fred e George, fino ad arrivare alla cura delle creature magiche da parte del guardiacaccia Hagrid. Il giocatore di volta in volta raccoglierà anche delle carte speciali che descrivono manufatti, pozioni ed altre curiosità, anche queste utili per il superamento dei livelli di gioco.

Harry Potter Puzzles & Spells è attualmente disponibile su App Store, purtroppo per il momento nelle Filippine e pochi altri paesi, anche se a breve dorebbe arrivare presto anche in Italia, mentre è già disponibile per Android su Google Play Store.