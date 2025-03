JBL Charge 6 e Flip 7, I nuovi altoparlanti AI per la mobilità

Pubblicità

JBL ha annunciato il lancio dei suoi nuovi speaker Bluetooth portatili, Flip 7 e Charge 6, che rappresentano la naturale evoluzione nel settore dell’audio mobile dei modelli precedenti. Questi dispositivi, sviluppati in risposta alle esigenze di fruizione di contenuti in movimento, non si lasciano scappare l’integrazione con la tecnologia proprietaria AI Sound Boost, che analizza in tempo reale la musica per ottimizzare le prestazioni dei driver.

Più nel dettaglio, JBL Flip 7, destinato soprattutto agli utenti che desiderano portare la musica ovunque, presenta un design compatto e versatile. L’altoparlante è dotato di un cinturino intercambiabile e di un moschettone, così da poterlo agganciare facilmente a borse e zaini.

Propone connettività USB-C, con possibilità di trasmissione audio lossless, mentre dal punto di vista dell’autonomia raggiunge fino a 16 ore di riproduzione con la funzione Playtime Boost. Inoltre, è certificato IP68, dunque resistente a schizzi d’acqua e alla polvere.

Charge 6

L’alto modello presentato, Charge 6, si rivolge invece a chi cerca un’esperienza audio più completa, combinando qualità del suono con maggiore autonomia. Con una batteria che promette fino a 28 ore di riproduzione e una tracolla rimovibile che offre diverse configurazioni, Charge 6 è pensato per essere utilizzato anche durante eventi o feste.

Come il Flip 7, anche il Charge 6 è dotato di connettività Bluetooth Core 5.4, Auracast per il collegamento multi-speaker e supporto per audio lossless tramite USB-C.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i modelli saranno disponibili dal primo aprile 2025 su JBLstore.com e presso i rivenditori autorizzati.

Il Flip 7 avrà un prezzo suggerito di 149,99 €, mentre il Charge 6 sarà proposto a 199,99 1€, in diverse colorazioni e finiture.

I prodotti JBL si trovano anche su Amazon a partire da questa vetrina.