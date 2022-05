Jony Ive svela i suoi 12 attrezzi di lavoro di lusso

Che strumenti e attrezzi usa Jony Ive per creare, contrassegnare, misurare e progettare i suoi prodotti, famosi in tutto il mondo? Magari qualcuno se lo sta chiedendo per davvero, d’altronde stiamo parlando dell’ex capo del design di Apple.

Lo dobbiamo soprattutto a lui se ad esempio il primo iPhone aveva quell’aspetto magnetico, o se ancora oggi i MacBook usano il suo design “unibody”. E’ infatti sotto la guida di Steve Jobs che il designer ha dato il volto ad alcuni dei prodotti più iconici dell’azienda come anche l’iPod, gli AirPods e, più di recente, il campus Apple Park.

Come tutti gli artigiani, anche Ive ha i suoi ferri del mestiere, e ne parla attraverso la rivista How to Spend It del Financial Times, di cui lui è guest editor. Sfruttando così questa occasione per mettere al centro la sua ossessione per il “fare”, Ive elenca i suoi dodici strumenti e attrezzi indispensabili per lavorare, e ciascuno di essi è già un’opera d’arte.

Uno di questi è la chiave dinamometrica regolabile a scatto Snap-On, che costa quasi 550 euro. C’è poi il colorato set di chiavi esagonali Wiha (circa 35 euro) e l’elegante metro a nastro di Hermès, racchiuso all’interno di una custodia in pelle, che ne costa altri 480 euro. Questi attrezzi vengono trasportati all’interno di un astuccio in pelle dal design vintage di Visvim, che proviene dalla collezione personale di Ive e di cui non si conosce il prezzo; di quest’ultima ci sono anche Loupe, la lente d’ingrandimento pieghevole in ottone di Leitz Wetzlar, e la penna stilografica vintage di Montegrappa.

Dell’armamentario usato dal designer fanno parte anche il goniometro universale Mitutoyo da 6 pollici, che costa più di 300 euro, e il calibro di profondità Starrett 440Z-3RL che ne costa altrettanti.

Poi ci sono la stazione metereologica con orologio incorporato della collezione Wempe Navigator II (e qui partono altri 1.800 euro), il tagliacarta della Webber e, forse la più curiosa, la gomma per cancellare Graf Von della Faber-Castell placcata in platino, che costa 120 euro. Il più costoso di tutti è il braccio per giradischi in titanio Linn Ekos SE Titanium Tonearm, che costa oltre 5.000 euro.