Con JuiceEvolution iPhone 14 parte da 45,52€ al mese

Nei negozi Juice, Apple Premium Reseller, e nel negozio online Juice è possibile avere iPhone 14 a partire da solamente 45,52 euro al mese, grazie alla formula JuiceEvolution che dura 20 mesi. Al termine si può decidere di restituire il terminale, oppure rinnovare il contratto con un nuovo modello di iPhone.

Nei negozi Juice e anche nel negozio online l’utente è libero di scegliere tra il pagamento completo, la formula JuiceEvolution oppure ancora di pagare in 10 rate senza costi né interessi. Questo per tutte le novità e i prodotti Apple inclusi iPhone 14, i modelli superiori iPhone 14 Pro e Pro Max, oltre che per Apple Watch 8 e l’economico ma super versatile Apple Watch SE di seconda generazione.

Per esempio iPhone 14 Pro che a listino parte da 1.339 euro, si può comprare in 10 rate da 133,90 € al mese, senza costi né interessi. In alternativa si può avere con JuiceEvolution da 59,23€ al mese. Lo stesso vale per Apple Watch Series 8 che parte da 509 euro: si compra a 50,90€ al mese suddividendolo in 10 rate, oppure con JuiceEvoltuon da 27,61€ al mese, per 20 mesi con restituzione o rinnovo.

Infine anche Apple Watch SE di seconda generazione, modello ideale sia come primo smartwatch che per sostituire un Apple Watch datato: a listino parte da 309 euro, da Juice si compra in 10 rate da 30,90€ al mese, oppure con JuiceEvolution solo da 16,76€ al mese.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.