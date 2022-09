Tesla richiama un milione di auto per problemi ai finestrini

Più di un milione di proprietari di Tesla riceveranno un altro avviso di richiamo nelle prossime settimane per problemi ai finestrini. Martedì negli Stati Uniti la National Highway Traffic Safety Administration ha presentato un avviso di richiamo di sicurezza per numerosi modelli Tesla di punta provenienti da tutta la gamma del produttore di veicoli elettrici perché “il sistema di inversione automatica del finestrino potrebbe non reagire correttamente dopo aver rilevato un’ostruzione”.

In sostanza, i finestrini in fase di chiusura potrebbero esercitare una forza eccessiva pizzicando il conducente o un passeggero prima di ritrarsi. Ad essere interessati dal richiamo sono i seguenti modelli: Model 3s 2017-22 e Model Y, X e S 2020-21.

Tesla ha tempo fino a metà novembre per contattare i proprietari interessati e prevede di rilasciare un aggiornamento software OTA per correggere il problema.

Secondo l’Associated Press, Tesla ha identificato per la prima volta i problemi durante i test dei prodotti nel mese di agosto e ha incorporato l’aggiornamento nei veicoli di nuova costruzione dal 13 settembre. Tuttavia, più utenti di Twitter hanno riscontrato – in risposta all’annuncio di martedì – che i loro veicoli hanno presentato problemi quasi identici almeno dal 2021.

Questo è tutt’altro che il primo richiamo di sicurezza di Tesla. Solo negli ultimi due anni, le Tesla sono state richiamate a causa del surriscaldamento dei sistemi di infotainment, dei difetti della fotocamera e del bagagliaio, oltre che per problemi di separazione delle sospensioni anteriori, dei sistemi “full self driving”, dei suoni di avvertimento pedonali, dei segnali acustici della cintura di sicurezza, e ancora per guasti del software nei sistemi di frenata e vari guasti al touchscreen. E questo è solo negli Stati Uniti.

