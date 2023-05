Da Juice iPad a partire da 19,95€ in 20 rate zero interessi

Nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e nello store online Juice è possibile acquistare tutti i prodotti Apple suddividendo la spesa in rate mensili più piccole: con iPad si parte da solamente 19,95 euro al mese per 20 mesi.

Questa promozione è per iPad 10,2 pollici di nona generazione proposto a 399 euro. Chi lo desidera può suddividere il prezzo in 20 rate con PagoDIL a 19,95 euro al mese. La rata scende ulteriormente con la formula JuiceEvolution da 17,39€ al mese per 20 mesi con restituzione del dispositivo o rinnovo per il nuovo al termine.

Nella gamma iPad da Juice è possibile scegliere iPad Air da 729 euro oppure a rate da 30,73€, iPad Pro 11” da 969 euro oppure in 20 rate da 48,45 euro. Lo stesso vale per Apple Watch in offerta a partire da solamente 13,95 euro al mese, sempre con PagoDIL e sempre senza interessi.

La possibilità di spalmare il costo totale in più mesi, evitando di affrontare l’intero importo in un’unica soluzione, torna utile anche per iPhone e Mac.

iPhone 14 Pro 128GB da Juice parte da 1.229 euro, invece del prezzo di listino di 1.339€: chi lo desidera può averlo pagando a rate con la formula JuiceEvolution a 55,45 euro per 20 mesi con restituzione del dispositivo al termine oppure rinnovo per avere il nuovo modello. Con PagoDIL si pagano 61,45 euro al mese.

Ricordiamo che i negozi Juice ritirano in permuta i Mac usati: il valore viene detratto dal costo di un nuovo Mac, permettendo all’utente di risparmiare. Così MacBook Air con chip Apple Silicon M1 che a listino Apple è proposto a 1.229€, da Juice si compra al prezzo scontato di 999 euro.

Chi lo desidera può averlo anche a rate con la formula JuiceEvolution pagando 29,52 euro al mese per 36 mesi: al termine è possibile restituite il dispositivo oppure scegliere di proseguire per ottenere il nuovo modello.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.