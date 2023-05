Firmament, disponibile per Mac il gioco dai creatori di Myst

Firmament è disponibile in versione per macOS e altre piattaforme. Dopo anni di sviluppo e una campagna di crowdfunding di successo, il gioco degli sviluppatori di Cyan Worlds, noti per essere i creatori di Myst, è finalmente disponibile sia su Steam (in offerta nel momento in cui sriviamo con lo sconto, a 30,59 euro) sia su Mac App Store (ma costa di più, 39,99€).

Firmament è un gioco di avventura in prima persona che richiede l’esplorazione di mondi risolvendo enigmi, con forti richiami a Myst e Riven, un genere che gli appassionati non si lasceranno sfuggire.

Gli sviluppatori hanno utilizzato il “motore” grafico Unreal e il gioco può funzionare sia in modalità classico 2D, sia in modalità VR per chi dispone di un visore adatto (Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Rift S e Quest 2 via Oculus Link).

La versione Mac richiede minimo macOS 10.13 o seguenti; sul versante hardware è richiesto un Mac con processore Intel o Apple Silicon ma è raccomandato un chip M2 o M1 Pro/Max/Ultra e 16 GB di RAM. I Mac con processori Intel con un processore Intel Core i5 o superiore possono eseguire il gioco a patto di disporre di scheda grafica AMD. Servono, infine, 20GB di spazio libero come archiviazione. Interfaccia e sottotitoli sono in italiano.