Da Juice MacBook Pro costa fino a 250 euro meno

Nei negozi Juice, Apple Premium Reseller e nello store online Juice è possibile acquistare diversi modelli di MacBook Pro di ultima generazione con un risparmio che arriva fino a 250 € rispetto al prezzo di listino Apple.

Inclusi nella promozione Juice troviamo non solo MacBook Pro 13” con processore Apple M1, ma anche i modelli più grandi e potenti MacBook Pro da 14” e 16 pollici dotati di processori Apple M1 Pro. Tutte le macchine in offerta offrono prestazioni elevate nelle rispettive categorie e fasce di prezzo, oltre a una lunghissima autonomia resa possibile dall’elevata efficienza energetica dei chip progettati dalla multinazionale di Cupertino.

I portatili professionali Apple sono indicati sia per i carichi di lavoro più pesanti, sia per le attività del tempo libero. Qui di seguito riportiamo alcuni esempi di configurazioni e prezzi per i MacBook Pro proposti da Juice in sconto. Si parte con MacBook Pro 13” con chip Apple M1 da 8 core, sia per CPU che per GPU, 8GB di memoria RAM unificata e 256 GB di spazio di archiviazione SSD: a listino costa 1.479 € ma da Juice si compra a 1.319 euro, un risparmio di 160 euro. È anche possibile averlo con la formula Juice Evolution da 35,60 € al mese.

La configurazione superiore di MacBook Pro 13” identica alla precedente, ma con SSD da 512 GB, a listino costa 1.709 €, mentre da Juice si compra a 1.519 euro, con un risparmio di 190€. Con JuiceEvolution si paga 41 € al mese. Lo sconto sale a 200 euro per MacBook Pro 14” con chip Apple M1 Pro, CPU 8 core e GPU 14 core, 16 GB di memoria RAM e SSD da 512 GB: invece di 2.349 euro si compra da Juice a 2.149 € oppure con JuiceEvolution a 58,01 € al mese.

Lo sconto Juice ammonta a 250 euro invece per MacBook Pro 16” con chip Apple M1 Max, CPU 10 core e GPU 32 core, memoria unificata da 32 GB e unità SSD da 1 TB: invece del listino di 3.949 euro, si compra da Juice a 3.699 € oppure da 99,85 € al mese con JuiceEvolution. Ricordiamo che questa promozione è valida fino all’11 settembre.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.