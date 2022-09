Apple Studio Display, alcuni utenti lamentano un ronzio provenire dal monitor

Alcuni utenti del monitor Apple Studio Display riferiscono di avvertire in determinate circostanze un ronzio acuto che sembra arrivare dalla parte superiore o dalla parte posteriore dello schermo, un disturbo che probabilmente è causato da interferenze elettriche.

Le lamentele circolano su Twitter, Reddit ma anche nel forum ufficiale di supporto Apple, con vari utenti che discutono del problema, descritto come un “ronzio elettrico” o un “brusio costante”, indicato in alcuni casi come “forte”, “acuto” e “molto fastidioso”.

Alcuni utenti hanno constatato che il suono non è legato alla ventola, e si verifica solo quando lo schermo è collegato al MacBook Pro o all’iPad; altri hanno notato che il ronzio varia di intensità e frequenza, secondo l’orario nel corso della giornata, lasciando ipotizzare un possibile inconveniente legato alla schermatura elettrica. Altri utenti ancora riferiscono di possibili interferenze da vetture elettriche e con alcune tipologie di caricabatterie. Un utente del forum di Macrumors ha individuato la causa del problema in alcuni dimmer (regolatori di illuminazione) installati in casa: quando questi sono accesi, parte il ronzio sul display, anche se questi sono collegati a un interruttore diverso da quello al quale è collegato Apple Studio Display.

Un altro utente concorda affermando che l’inconveniente potrebbe essere dovuto a debolezze nella schermatura del display. Questo tipo di interferenze sono normalmente evitate grazie a schermature che proteggono da tutto uno spettro di frequenze che possono portare interferenze. Non è al momento chiaro se il problema sia presente su tutti gli Apple Studio Display o solo su determinati modelli.

Ad agosto di quest’anno Apple ha rilasciato un aggiornamento firmware per Apple Studio Display, necessario per risolvere un problema con l’audio lamentato da alcuni utenti: il possibile funzionamento intermittente degli altoparlanti. Anche la webcam era stata criticata per la sua scarsa qualità e pure in quel caso si è trattato di un problema che è stato possibile risolvere attraverso un aggiornamento del firmware.