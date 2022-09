Withings Body Comp misura la salute di nervi e arterie a IFA 2022

Withings porta a IFA 2022 la nuova bilancia smart Body Comp, che si contraddistingue per la possibilità di misurare, oltre al peso, anche la salute delle arterie e dei nervi, così come la composizione corporea. Withings sta anche introducendo un nuovo servizio di coaching, chiamato Health Plus, insieme alla bilancia per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi.

Bilance intelligenti come Body Comp usano i sistemi BIA (analisi dell’impedenza bioelettrica) per inviare una corrente debole attraverso il corpo e determinare quanti muscoli, acqua, ossa e grasso vengono registrati. La novità della bilancia Withings è che gli utenti potranno anche valutare la propria età vascolare, il grasso viscerale e la salute dei nervi. Il grasso viscerale si riferisce al grasso che circonda gli organi. Influenza gli ormoni all’interno del proprio corpo e, se in grandi quantità, può rovinare il metabolismo e la salute del cuore. La metrica dell’età vascolare si basa sulla velocità dell’onda del polso o sulla velocità con cui le onde di pressione si muovono attraverso un vaso sanguigno.

Indica quanto sono rigide le arterie di una persona e se è appropriato per l’età che si ha. Le persone la cui età vascolare è più vecchia di quella effettiva potrebbero avere un rischio maggiore di sviluppare problemi cardiovascolari nel lungo periodo.

Accanto alla sua bilancia smart, Withings ha anche annunciato il servizio Health Plus, che sarà disponibile solo se si acquista la bilancia Body Comp. Health Plus sbloccherà nuovi dettagli e metriche e suggerirà cambiamenti comportamentali che gli utenti possono apportare per migliorare la salute. Ad esempio, si potrà registrare il cibo, l’umore e il sonno e scrivere note sulle circostanze che potrebbero aver avuto un impatto su una lettura specifica.

Il costo di 209,95 dollari della bilancia include anche un abbonamento di 12 mesi. Dopo questo periodo iniziale, il portavoce di Withings Emmanuel Abreu ha riferito ai microfoni di The Verge che rinnovare l’abbonamento Health Plus costerà 79,95 dollari all’anno. Abreu ha anche detto che Health Plus sarà disponibile anche su Body Scan al momento del lancio e verrà lanciato su altri dispositivi compatibili in futuro.

La bilancia Body Comp sarà disponibile a partire dal 4 ottobre. Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di Withings ScanWatch e anche del misuratore di pressione BPM Connect. Invece per tutte le notizie sulle presentazioni IFA 2022 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.