Juice mostra i colori degli iPhone 13 in video, disponibili online e nei negozi

Finalmente è arrivato il giorno del debutto e della disponibilità degli iPhone 13: per l’occasione Juice, catena di negozi Apple Premium Reseller e store online, ha realizzato un video che permette di osservare colori e dettagli di tutti i modelli della gamma: iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 e iPhone 13 mini.

Il video di presentazione Juice mette fianco a fianco iPhone 13 Pro Max colore azzurro sierra, iPhone 13 color oro, iPhone 13 in tinta mezzanotte, infine iPhone 13 mini (Product)RED. In questo modo è possibile farsi una idea più precisa delle nuove colorazioni al di fuori dei materiali di marketing di Cupertino, sempre perfetti, ma che non sempre rendono bene tinte e sfumature dei terminali.

Nel filmato Juice dedicato agli iPhone 13 brillano la qualità costruttiva dei terminali, i nuovi schermi ProMotion con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz che rendono lo schermo dei modelli Pro ancora più reattivo, infine i notevoli miglioramenti del comparto fotografico in tutti i modelli.

Naturalmente l’intera nuova gamma iPhone 13 è disponibile per l’acquisto nello store online di Juice e anche nei negozi della catena Juice Apple Premium Reseller. Chi è interessato all’acquisto può scegliere di pagare in un’unica soluzione oppure anche a rate con la Formula JuiceEvolution.

I nuovi iPhone 13 con JuiceEvolution si possono avere a partire da 36,12 euro al mese, in 20 mesi più rinnovo: è possibile risparmiare ulteriormente restituendo il proprio iPhone usato. Stesso discorso per gli iPhone 13 Pro che con la formula JuiceEVolution si possono avere a partire da 45,73 euro al mese.

Nei negozi Juice sono disponibili anche il nuovo iPad 2021 economico, un tablet imbattibile per rapporto prestazioni, versatilità e prezzo, a partire da 13,89 euro al mese, infine anche il nuovo iPad mini di sesta generazione, con design compeltamente rinnovato, frontale tutto schermo e lo stesso potentissimo processore Apple A15 Bionic degli iPhone 13, a partire da 19,96 euro al mese.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.