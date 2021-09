iTunes 12 per PC, corretto il bug che impediva l’avvio su Windows in lingue diverse dall’inglese

Apple ha rilasciato una versione aggiornata di iTunes per Windows, correggendo il bug che impediva l’avvio sui PC con Windows in lingue diverse dall’inglese. La versione aggiornata è disponibile tramite il Microsoft Store o, in alternativa, tramite il sistema di aggiornamento dell’app (per scaricare quest’ultima bisogna, ovviamente, prima impostare Windows in inglese).

La versione numerata 12.12.1, come accennato, risolve il bug che impediva l’esecuzione. Nella precedente release del 12.12.06. Apple non aveva a quanto apre integrato i file di supporto per le lingue straniere, impedendo l’esecuzione di iTunes sui PC con Windows impostati su una lingua diversa dall’inglese americano.

iTunes per Windows consente di gestire l’intera raccolta di file multimediali in un unico posto, acquista musica e film su iTunes Store e sincronizzare i contenuti dal computer ad iPhone, iPad o iPod touch.

iTunes per Windows si scarica da qui o in alternativa (se non riuscite ad aprire il Microsoft Store) da qui (versione a 64 bit) o qui (versione per Windows a 32 bit). Il requisito minimo è Windows 10 versione 16299.0 o successiva