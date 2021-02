Juice noleggio operativo è la soluzione ideale per partite IVA e aziende

Grazie al noleggio operativo Juice (qui l’elenco di tutti i negozi e i dettagli) partite IVA, professionisti e aziende possono sempre avere Mac e dispositivi Apple più recenti e potenti per lavorare, senza dover affrontare spese consistenti per acquistarli, pagando invece un piccolo canone mensile, con una incredibile serie di vantaggi su tutti i fronti.

Il noleggio operativo Juice è una soluzione efficace e conveniente, adatta a ogni tipo di attività. Invece di sborsare subito e interamente il prezzo di listino per ottenere un nuovo MacBook Pro, con il noleggio operativo Juice la stessa macchina si ottiene con un canone mensile di 51 euro al mese + IVA per 24 mesi, mentre iPad Pro costa solamente 31 euro al mese più IVA per 24 mesi.

Ma questo è solo l’inizio perché il noleggio operativo Juice offre grandi vantaggi dal punto di vista fiscale, nelle semplicità di gestione, nell’aggiornamento tecnologico e anche nella pianificazione degli investimenti. Infatti i canoni mensili, sia per la quota capitale che per gli interessi, sono totalmente deducibili, anche ai fini IRES e IRAP.

Invece di acquistare i dispositivi, con il rischio che diventino obsoleti prima di averli ammortizzati, con il il noleggio operativo Juice è possibile rinnovare il proprio parco di computer e dispositivi Apple in modo costante. In questo modo risulta migliorata anche la pianificazione degli investimenti, ripartendo la spesa in canoni fissi e costanti, senza grandi esborsi iniziali. Infine tutto è più facile da gestire grazie ai pagamenti automatizzati con addebito diretto e poche fatture da registrare.

Pe gli utenti privati alla caccia di sconti e offerte, nei negozi Juice sono disponibili diversi iMac con configurazioni speciali in sconto, come per esempio iMac 21,5” Retina 4K a 1719 euro, iMac 27” Retina 5K a 3.393 euro e altri ancora. In super sconto anche il lettore di carte SumUp, la soluzione più semplice per gestire nei negozi i pagamenti con carte di credito e bancomat, proposto a solamente 19,90 euro invece del prezzo di listino di 79 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.