iRig Pre 2: interfaccia portatile per microfono pronta per iPhone e iPad

Per migliorare la qualità audio di podcast e video non basta un buon microfono, serve anche un’interfaccia che sia in grado di gestirlo al meglio, e dal fronte mobilità la nuova iRig Pre 2 dell’italiana IK Multimedia può fare al caso di chiunque.

Soprattutto musicisti, YouTuber e emittenti che devono fare affidamento sulla qualità del suono professionale che ottengono utilizzando un microfono XLR. Per la creazione on-the-go di audio e video questi microfoni presentano però alcune sfide: molti richiedono l’alimentazione phantom e, nella migliore delle ipotesi, usarli significa anche avere un computer e una interfaccia audio classica per usufruire dei preamplificatori microfonici e l’alimentazione phantom di cui c’è bisogno.

iRig Pre 2 serve proprio a questo, perché altro non è che un preamplificatore microfonico tascabile che consente di utilizzare facilmente i microfoni XLR per registrare, eseguire e riprodurre in streaming con iPhone, iPad, dispositivi Android o fotocamere DSLR. Si tratta del sequel del pre microfonico portatile iRig Pre del 2012 e dell’iRig Pre HD del 2017, capace di offrire lo stesso suono professionale, ma con l’aggiunta di monitoraggio diretto, cablaggio a commutazione automatica per l’uso con fotocamere digitali e non solo.

E’ particolarmente utile per registrare un podcast o un nuovo album, una intervista o una sequenza d’azione perché facilita il collegamento di qualsiasi tipo di microfono XLR a un iPhone (basta usare dell’adattatore jack per cuffie da Lightning a 3,5 mm di Apple), un iPad o un altro dispositivo portatile grazie all’impiego di un nuovo circuito a commutazione automatica che consente di adattarsi istantaneamente per funzionare anche con l’ingresso della fotocamera digitale.

Le due batterie AA di iRig Pre 2 forniscono una vera alimentazione phantom di + 48V (molti altri preamplificatori microfonici mobili offrono solo 32V, degradando le prestazioni del microfono) per circa 7 ore di uso continuo con un microfono a condesatore, mentre se si usa un microfono dinamico o a nastro, è possibile spegnere semplicemente l’alimentazione phantom per essere coperti per 20 ore. Presenta anche una uscita cuffie da 3,5 mm (1/8″) per il monitoraggio diretto e funziona con tutte le più diffuse applicazioni di live streaming e registrazione video.

E’ infine possibile montare iRig Pre 2 sull’asta del microfono o altrove sul palco utilizzando lo slot per il velcro incluso. Il link per l’acquisto sul sito ufficiale, dove è proposto a 61 euro IVA compresa. Molti dispositivi e accessori IK Multimedia sono disponibili da questa pagina di Amazon: è possibile che prossimamente risulti disponibili anche il nuovo iRig Pre 2.

