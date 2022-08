Juice sconta MacBook Air M1 di 230 €, tanti sconti Apple

Ottima occasione nei negozi della catena Juice Apple Premium Reseller e anche nel negozio online Juice: il potente e leggero MacBook Air con processore Apple Silicon M1 è proposto con uno sconto di ben 230 euro, quindi si acquista al prezzo speciale di 999 €.

In contemporanea Juice propone una lunga serie di sconti e promozioni su iPhone, iPad, Mac AirPods, AirTag e anche fino al 50% di sconto sui prodotti JBL, infine sconti anche per le custodie di alta qualità OtterBox e LifeProof.

Per esempio la gamma iPhone è proposta con uno sconto di 50 € rispetto al prezzo di listino Apple, anche per i modelli iPhone 13. Invece sulla gamma iPad lo sconto è di 30 euro. I risparmi aumentano per i colorati e versatili iMac M1 che Juice propone con risparmi fino a 186 €. In sconto anche MacBook Pro 13” M1 con risparmi fino a 210 euro.

Gli sconti sui prodotti Apple di Juice proseguono anche per AirPods, con risparmi fino a 50 euro, stesso sconto anche per l’accessorio trova tutto di Apple AirTag.

Ma non è finta perché sempre nei negozi della catena Juice Apple Premium Reseller e nel negozio online Juice è possibile acquistare gli apprezzati speaker, cuffie e auricolari JBL con sconti fino al 50% rispetto al prezzo di listino. Infine per chi vuole proteggere al meglio iPhone e iPad, da Juice le custodie di alta qualità Otterbox sono disponibili a partire da 14,90€, mentre quelle LifeProof amiche dell’ambiente partono da 9,90 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.