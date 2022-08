Fitbit Inspire 3, Sense 2 e Versa 4 trapelano nei render

Gli appassionati degli indossabili Fitbit possono dare uno sguardo anticipato alle prossime novità in arrivo Inspire 3, Sense 2 e Versa 4 grazie ai render scovati da @onleaks – e pubblicati in rete nelle scorse ore – che hanno tutto l’aspetto di essere immagini ufficiali emerse anzitempo. Sebbene non vi sia certezza riguardo la provenienza, si ritiene che siano abbastanza affidabili per poter essere confrontate con i rispettivi modelli attuali per andare a scovarne i cambiamenti, quantomeno quelli estetici.

E così ad esempio del Fitbit Inspire 3 si apprende che lo schermo in bianco e nero della versione precedente sarà stato sostituito da un più apprezzabile display a colori, mentre per quanto riguarda la collezione ci saranno almeno tre diverse colorazioni tra cui scegliere: rosa, nero e giallo.

Per quanto riguarda invece gli smartwatch, il prossimo Fitbit Sense 2 dovrebbe presentare un nuovo pulsante fisico e una modifica alla posizione dei microfoni, probabilmente per una migliore ricezione dell’audio. Si ritiene poi che sarà disponibile in almeno tre varianti di colore per la cassa: oro, grafite e platino, con relativo cinturino abbinato.

Fitbit Versa 4 invece appare in rete in due colorazioni, grafite e rosa, anche qui con cinturini abbinati e con un nuovo pulsante. Tuttavia si ritiene che sarà offerto in più opzioni di colore, anche se al momento nessun leaker è in grado di dire quali. L’azienda ha da sempre offerto una miriade di cinturini diversi, perciò è lecito aspettarsi che sarà così anche per questo nuovo modello.

D’altra parte l’esistenza di questi rendering ci informa soprattutto del fatto che Fitbit si sta avvicinando al lancio di questi dispositivi che, salvo sorprese, avverrà il mese prossimo. In termini di design, gli orologi sono molto simili ai suoi predecessori, salvo per le piccole differenze estetiche menzionate poc’anzi, ma non è un malus: i loro predecessori sono tra i più apprezzati sul mercato, perciò soltanto una piccola modifica sarà sicuramente ben accetta. Per quanto riguarda le novità hardware e funzionali, è lecito aspettarsi qualcosa dal punto di vista del monitoraggio della salute, visto che ad aprile è emerso che l’azienda stava lavorando a un nuovo algoritmo per il cuore. La presentazione dei rispettivi predecessori è avvenuta nel mese di agosto del 2020 e se siete interessati potete consultarne i dettagli da qui.

Vi ricordiamo inoltre che a giugno abbiamo pubblicato la nostra guida ai migliori fitness tracker, dove tra i modelli elencati ce ne sono diversi anche di Fitbit.