Juice straccia il prezzo di iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, XS Max e iPhone 7

Comprare iPhone e risparmiare è possibile nei negozi Juice e nello store Juice online grazie a una serie di promozioni che riducono sensibilmente i prezzi di listino di diversi modelli. Si parte dallo sconto di ben 150 euro su iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: invece del prezzo di listino di 1.189 euro si parte da 1.039 euro. È anche possibile averlo subito e pagarlo in 10 rate più piccole senza costi né interessi: non serve nemmeno la busta paga.

Per chi non è interessato agli ultimi modelli e preferisce acquistare un nuovo iPhone risparmiando, Juice propone in mega sconto anche i terminali Apple delle generazioni precedenti. Tra le super offerte in corso segnaliamo il top di gamma della generazione precedente iPhone XS Max 64GB che a listino era proposto a 1.289 euro e ora nei negozi Juice e nello store Juice online si compra a solamente 799 euro, un risparmio di ben 490.

Infine per chi desidera contenere ancora di più la spesa Juice propone iPhone 7 da 32GB a 399 euro invece del prezzo originale di listino di 449 euro.

Oltre alle recenti aperture dei nuovi punti vendita Juice di Aosta e Verona, la catena Apple Premium Reseller ha completamente rinnovato Juice di Milano Piazza Caneva, già aperto al pubblico e pronto ad accogliere i visitatori. Anche il negozio Juice di Varese è stato completamente rinnovato e sarà aperto al pubblico a partire da mercoledì 2 settembre.

Ricordiamo che Juice è una catena di negozi Apple Premium Reseller con punti vendita nelle principali città in nord e centro Italia: per consultare l’elenco completo dei negozi, indirizzi e orari di apertura si parte da questa pagina. Invece per il negozio Juice online si parte da questo collegamento.