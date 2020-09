Samsung presenta Galaxy Z Fold2 5G, si preordina da oggi a 2049 euro

Samsung presenta ufficialmente in Italia il Galaxy Z Fold2 5G, smartphone con display flessibile di terza generazione e miglioramenti e innovazioni significative rispetto alla precedente edizione. Ecco tutto quel che dovete sapere sul terminale.

Galaxy Z Fold2 5G punta tutto, o quasi sul design raffinato e pieghevole. Monta un display esterno Infinity-O da 6,2 pollici, in modo da poter controllare le email, cercare indicazioni stradali o guardare i propri contenuti multimediali senza dover aprire continuamente il dispositivo. Una volta aperto, il Fold2 5G propone uno schermo principale da 7,6 pollici, con cornici ridotte e doppia fotocamera anteriore senza notch.

Si tratta, peraltro, di un display con frequenza di aggiornamento adattiva da 120 Hz. Il display principale fa impiego del sistema di protezione Samsung chiamato Ultra Thin Glass, che conferisce un aspetto più raffinato al display.



Ovviamente, come in passato, il design è incentrato sul sistema con cerniera a scomparsa, questa volta migliorato, e che si adatta al corpo del dispositivo con il meccanismo CAM e consente al device di reggersi da solo in modalità Flex. Galaxy Z Fold2 5G impiega anche la una struttura in fibre di nylon, introdotta per la prima volta in Galaxy Z Flip, nello spazio tra il corpo e l’alloggiamento della cerniera per respingere la polvere e le particelle di sporco indesiderato, che nella prima edizione del terminale aveva dato non pochi problemi.

Da chiuso il terminale presenta dimensioni pari a 68,0 x 159,2 x 16,8 mm, mentre da aperto misura 128,2 x 159,2 x 6,9 mm, con un peso di 282 grammi. A livello multimediale presenta una fotocamera selfie da 10 MP con apertura F2.2, dimensioni pixel: 1,22 μm, mentre sul retro lo smartphone gode di una tripla fotocamera: Ultra-grandangolare da 12 MP e F2.2, fotocamera grandangolare da 12 MP Dual Pixel con AutoFocus, OIS, F1.8, e fotocamera Teleobiettivo da 12 MP, PDAF, F2.4, OIS, con dimensioni pixel 1,0 μm.

Al suo interno il terminale propone il processore Octa-Core 7nm Qualcomm SM8250-2-AB a 64 bit (3,09 GHz + 2,40 GHz + 1,80 GHz), affiancato da una memoria RAM da 12 GB di RAM con 256 GB di archiviazione interna UFS3.1. La batteria, che in realtà è doppia, è da 4.500 mAh.

Ovviamente, supporta le reti 5G, e oltre alla possibilità di inserire una Sim, il dispositivo offre anche il supporto alla eSim, trasformandolo così di fatto in un Dual Sim.

Prezzo e disponibilità

Galaxy Z Fold2 5G sarà disponibile nei negozi fisici e online a partire dal 18 settembre 2020 nelle colorazioni Mystic Black e Mystic Bronze al prezzo di 2.049 euro. È possibile prenotare Galaxy Z Fold2 5G dal 1 settembre al 17 settembre 2020. È disponibile su Amazon, mentre chi acquista sul sito web di Samsung può anche scegliere tra quattro diversi colori per la cerniera: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red e Metallic Blue.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina, invece in questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android.