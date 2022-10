Jump è la prima moto elettrica di Velocifero

È iniziata la produzione di Jump, la moto elettrica di casa Velocifero, marchio nato dall’industrial designer Alessandro Tartarini con l’obiettivo di «Offrire prodotti di mobilità unici e futuristici, dal carattere distintivo».

Jump ha un peso di 90 kg e la lunghezza è di 1.830 mm. Dotato di un motore elettrico 72 Volt dalla potenza di 3 kW, con un picco a 5 kW, vanta un’autonomia di 85 km. Secondo il produttore è un mezzo ideale per il commuting quotidiano, ma è anche adatto per i viaggi di media percorrenza. La moto elettica è equipaggiata con una dashboard di 5,5″ con tecnologia TFT, dove tra le varie funzioni si può scegliere tra tre mappature di guida: eco, comfort e sport+.

L’elemento estetico più importante, che svolge anche una fondamentale funzione tecnica, è il telaio in tubi d’acciaio altoresistenziali. Il completamento estetico del veicolo è costituito da elementi di carrozzeria che rendono piacevole la vista e svolgono una funzione, oltre che estetica, anche di protezione e sicurezza. Le ruote da 12” con pneumatici di generose dimensioni rendono Jump ben proporzionato e diverso da analoghe proposte di veicoli elettrici per utilizzo urbano. Il motore elettrico ha una potenza di 3 kW, con un picco a 5 kW, ed è alimentato a 84 V. La coppia raggiunge un picco di 175 Nm. Questo, secondo il produttore, consente accelerazioni brillanti e una grande maneggevolezza nel traffico, con velocità massima fissata a 90 km/h e pendenza massima superabile oltre il 25%. La trasmissione, ovviamente, è automatica.

Le sospensioni utilizzano una forcella upside down e un forcellone oscillante con singolo ammortizzatore idraulico caratterizzato da un sistema pro link. I freni sono a disco di diametro 220 mm su entrambe le ruote. La batteria agli ioni di litio ha una capacità 2808 Wh, pesa 20 kg, opera a 72 V, e viene ricaricata a 84 V DC da un caricabatterie 100-240 V AC (da allacciare alla presa domestica). La corrente assorbita è di 10 A, compatibile quindi coi contratti domestici di fornitura di energia. Per la ricarica completa servono 4-5 ore.

Per quanto riguarda l’autonomia, Jump permette di percorrere 85 km a una velocità costante di 45 km/h. Consumo e autonomia variano ovviamente in base allo stile di guida e al riding mode prescelto tra i quattro disponibili (P, Eco, comfort e Sport+).

Sviluppato e prodotto nello stabilimento di 22.000 m2 situato a Taizhou/Cina, nel cuore del polo industriale delle due ruote cinese, questa moto elettrica si rivolge prevalentemente a un pubblico giovane con la passione per le due ruote e l’innovazione tecnologica, ma non solo.

«Siamo certi che Jump, il cui mercato di riferimento è quello cinese, primo al mondo per la vendita di veicoli elettrici, otterrà ottimi riscontri anche nel resto del mondo, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti» dichiara Alessandro Tartarin. «Jump è la perfetta risposta di chi è alla ricerca di un mezzo che risponde alle esigenze di una mobilità green, dalla tecnologia moderna e dal look sportivo».

JUMP, prodotto nei colori giallo, rosso e nero, sarà esposto insieme ad altre novità di Velocifero, all’EICMA, Esposizione Internazionale delle due ruote, che avrà luogo a novembre presso Rho Fiera a Milano. In quell’occasione ne verrà svelato il prezzo.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.