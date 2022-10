Google prende in giro Apple ma usa iPhone invece di Pixel

Non è insolito che una società pubblicizzi un concorrente di iPhone tramite Twitter, peccato però che in alcuni casi il messaggio sia stato scritto e pubblicato da un iPhone: questa volta la gaffe è toccata al team di marketing di Google Pixel, che ha ben pensato di prendere in giro Apple, twittando da un iPhone.

Il team marketing di Google Pixel ha scelto di prendere di mira Apple, questa volta per l’uso dell’hashtag #TakeNote reso popolare dal team Utah Jazz dell’NBA. L’idea dietro al tweet poteva anche essere carina, ma ancora una volta il messaggio è diventato virale per il fatto che chi l’ha postato stava utilizzando un iPhone. Sì, il telefono rivale preso di mira proprio dal messaggio.

Come accennato il team Google non è affatto il primo a rendersi protagonista di una gaffe di questo tipo. Nel 2013 il CEO di T-Mobile ha postato in favore del Samsung Note 3 su Twitter da un iPhone. E i dipendenti di Huawei si sono visti diminuire lo stipendio di 728 dollari al mese per un tweet che promuoveva l’azienda tramite un iPhone.

Nel 2018 Samsung ha citato in giudizio un “ambasciatore del marchio” russo per 1,6 milioni di dollari dopo aver usato un iPhone X, invece di un qualsiasi Samsung. Alla lista si è aggiunto negli anni anche Joe Belfiore di Microsoft, che nel 2016 ha twittato da un iPhone, invece che da un telefono Microsoft Windows, con tanto di scuse successive.

Insomma, l’unica soluzione per evitare queste figuracce sarebbe ingrandire la scritta “Twitter per iPhone”, così da ricordare a chiunque posti, che la firma lascia trapelare il dispositivo dal quale si sta utilizzando il social. Nelle scorse ore invece HP ha pubblicizzato il PC portatile perfetto, peccato però che sullo schermo c’è macOS.

Per tutte le novità sui Pixel 7 appena presentati da Google il link da seguire è direttamente questo.