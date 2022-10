Apple TV, per Kuo il prezzo dei futuri modelli diminuirà

Anche se è da poco stata presentata la nuova Apple TV 4K 2022 con un prezzo di listino a partire da 169 euro in Italia, introdotta martedì 18 ottobre insieme ai nuovi iPad Pro 2022 e nuovo iPad 2022 di decima generazione, gli analisti guardano sempre al futuro, offrendo già previsioni sul prossimo modello: secondo l’attendibile Ming Chi Kuo, tra i migliori nell’anticipare le mosse di Apple, la società potrebbe introdurre il prossimo modello di Apple TV a un prezzo ancora più contenuto rispetto a quello attuale, già rivisto al ribasso.

L’analista Ming-Chi Kuo ha ipotizzato su Twitter che Apple potrebbe abbassare ulteriormente il prezzo di Apple TV nelle versioni future per acquisire una quota di mercato più ampia. In effetti, con il nuovo modello appena presentato, Apple ha abbassato il prezzo, senza rinunciare alla potenza, dato che ora integra un chip A15 Bionic più recente potente, rispetto al modello precedente di Apple TV che invece impiegava A13.

Nel mese di maggio Kuo aveva indicato che Apple avrebbe ridotto il prezzo della futura Apple TV, così come poi è avvenuto con Apple TV 4K 2022. Adesso, l’analista prevede che Apple potrebbe abbassare ulteriormente il prezzo con la prossima generazione. Nel suo tweet, Kuo ritiene che il calo dei prezzi di Apple TV potrebbe aiutare a vendere più unità, anche se non pensa che ciò sia abbastanza. L’analista suggerisce che Apple dovrebbe puntare a un prezzo al di sotto dei 100 dollari in futuro.

C’è da ricordare però che in passato, quando a listino c’era ancora Apple TV di terza generazione a 69 dollari, seppur in grado di effettuare streaming 1080p, non servì ad aumentare sensibilmente la quota di mercato della periferica. Inoltre Apple TV viene in genere acquistata da utenti già presenti nell’ecosistema Apple, dotati di un iPhone, iPad o Mac, quindi non è chiaro come il suggerimento di Kuo possa attrarre più consumatori nei servizi Apple.

