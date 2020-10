K21, lo smartwatch sportivo e versatile dal sapore classico a 17,84 euro

K21 è lo smartwatch sportivo dal design comunque classico, con un display circolare, che potrebbe essere indossato anche nel quotidiano, non per forza durante l’attività fisica. Al momento si acquista in offerta a 17,84 euro, direttamente da qui.

Tra le funzionalità dell’orologio quelle che permettono di monitorare e analizzare automaticamente la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e l’ossigeno nel sangue. In questo modo K21 consente di conoscere le condizioni di salute in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

Ancora, grazie ad un sensore integrato, l’orologio è in grado di controllare costantemente la temperatura esterna, oltre ad avere funzione di monitoraggio del sonno, che si attiverà automaticamente dalle 21:30 alle 12:00. Registra la durata del sonno e quindi ne analizza la qualità.

L’orologio traccia anche 8 tipi di modalità sportive, come corsa, camminata, arrampicata, equitazione e così via, per soddisfare le diverse esigenze di esercizio fisico. Ancora, quando è connesso allo smartphone, l’ orologio fornisce funzioni di notifica di messaggi, come SMS, Facebook, Whatsapp, Wechat e così via. Offre anche promemoria per le chiamate in arrivo e promemoria sedentario.

Gode della certificazione IP68 per essere indossato mentre si nuota o ci si lava le mani, o anche sotto la pioggia. Altre funzioni basilari sono quelle per il calcolo passi, calorie, distanza, sveglia, promemoria,, fotocamera remota, timer, cronometro, conto alla rovescia, trova il mio telefono e altro ancora.

L’orologio propone una diagonale dello schermo da 1,3 pollici, con una risoluzione di

240 x 240, supporto BT 5.0; K21 è compatibile con Android 4.4 e versioni successive o iOS 8.2 e versioni successive. Al suo interno una batteria al litio ricaricabile da 230 mAh, che offre un tempo di standby di circa 30 giorni e un’autonomia compresa tra i 5 e i 7 giorni.

K21 è in offerta a 17,84 euro direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.