Presto nuovi episodi speciali dei Peanuts su Apple TV+

Snoopy continua ad essere protagonista di Apple TV+. Dopo l’annuncio di “The Snoopy Show”, programma che verrà presentato su Apple TV+ nel 2021, oggi è stato rivelato che arriveranno presto su Apple TV + nuovi episodi speciali originali per celebrare le feste.

Si tratta di episodi speciali, che includeranno i personaggi più popolari dei Peanuts. Saranno celebrate occasioni importanti come la Festa della mamma, la Giornata della Terra, il Capodanno e il ritorno a scuola. Tra questi, “A Charlie Brown Christmas”, “Charlie Brown Thanksgiving” e “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown”.

Lo speciale di Halloween sarà presentato in anteprima su Apple TV+ oggi per gli abbonati e sarà gratuito per tutti coloro che utilizzano l’app TV dal 30 ottobre al 1° novembre.

“Charlie Brown Thanksgiving” arriverà il 18 novembre per gli abbonati ad Apple TV+ e sarà gratuito dal 25 al 27 novembre nell’app TV.

“A Charlie Brown Christmas” sarà disponibile in anteprima il 4 dicembre e per tutti gratuitamente dall’11 al 13 dicembre sempre attraverso l’app TV.

Oltre alla nuova serie “The Snoopy show” (prevista per febbraio 2021) e agli episodi speciali, sempre sulla piattaforma di tv in streaming di Cupertino, arriverà nel 2021 un documentario per il 70esimo anniversario dei Peanuts.

Apple ha firmato nel 2018 un accordo con WildBrain per poter distribuire in esclusiva i nuovi contenuti di Peanuts. Il primo di questi show è stato “Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10” per il quale Apple ha vinto un Emmy.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+