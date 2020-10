Disponibile aggiornamento a iOS 14.1 e iPadOS 14.1

Apple ha rilasciato l’aggiornameno a iOS 14.1 e iPadOS 14.1. Nelle note d rilascio, Apple spiega che iOS 14.1 “include risoluzioni di problemi”. In dettaglio, Apple riferirisce:

Aggiunto il supporto per la riproduzione e la modifica di video HDR a 10 bit in Foto per iPhone 8 e modelli successivi.

Risolto un problema per il quale alcuni widget, cartelle e icone venivano mostrati a dimensioni ridotte sulla schermata Home.

Risolto un problema per il quale il trascinamento dei widget sulla schermata Home poteva causare la rimozione di app dalle cartelle.

Risolto un problema per il quale alcune e-mail in Mail venivano inviate da un alias errato.

Risolto un problema che poteva impedire la visualizzazione delle informazioni sulla zona nelle chiamate in entrata.

Risolto un problema su alcuni dispositivi per il quale l’utilizzo della modalità di visualizzazione con zoom insieme a un codice alfanumerico potevano causare una sovrapposizione del pulsante per le chiamate di emergenza con la casella di inserimento del testo in “Blocco schermo”.

Risolto un problema per il quale alcuni utenti occasionalmente non erano in grado di scaricare o aggiungere brani alla libreria durante la visualizzazione di un album o di una playlist.

Risolto un problema che poteva impedire la visualizzazione degli zero in Calcolatrice.

Risolto un problema per il quale la risoluzione dei video in streaming poteva venire momentaneamente ridotta all’inizio della riproduzione.

Risolto un problema che poteva impedire ad alcuni utenti di configurare l’Apple Watch di un membro della famiglia.

Risolto un problema per il quale il materiale della cassa di Apple Watch veniva mostrato in modo errato nell’app Watch.

Risolto un problema nell’app File per il quale alcuni fornitori di servizi cloud con gestione MDM potevano mostrare erroneamente dei contenuti come non disponibili.

Migliorata la compatibilità con access point wireless Ubiquiti.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 14.1



Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.