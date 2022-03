Kaspersky Lab è un rischio sicurezza nazionale per gli USA

Kaspersky Lab è finita nel mirino della Commissione federale per le comunicazioni americana, siglata FCC, che la ritiene «un rischio inaccettabile» per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. E’ la prima volta che l’agenzia mette una società russa nella sua lista nera, col risultato che adesso le aziende americane non potranno utilizzare i sussidi dello Universal Service Fund (parliamo di circa 8 miliardi di dollari) messi a disposizione dalla FCC per implementare i sistemi di telecomunicazione nelle comunità rurali e svantaggiate, o anche soltanto per l’acquisto di prodotti e servizi offerti da Kaspersky.

La società di sicurezza informatica russa si aggiunge così alla lista dove c’erano già altre sette organizzazioni, provenienti tutte dalla Cina (tra le più importanti, Huawei e ZTE): una mossa questa – spiega il commissario della FCC, Brendan Car, che aiuterà gli Stati Uniti a proteggere le proprie reti dalle «minacce poste da entità statali cinesi e russe che si impegnano in attività di spionaggio e danneggiano gli interessi dell’America. Svolgiamo un ruolo fondamentale nella protezione delle reti di comunicazione della nostra nazione e mantenere aggiornata la lista è il modo migliore che abbiamo per fare proprio questo».

Giusto venerdì la FCC aveva aggiunto all’elenco anche China Telecom e China Mobile, già soggette a precedenti restrizioni. «Questa decisione non si basa su alcuna valutazione tecnica dei prodotti Kaspersky, ma viene presa su basi politiche» ha commentato Kaspersky, dicendosi pronta a collaborare con la FCC e le altre agenzie governative statunitensi per affrontare eventuali problemi normativi.

Questa mossa, per la quale la FCC non ha direttamente menzionato l’invasione russa dell’Ucraina come causa, appare almeno in parte simbolica, visto che non è la restrizione più severa che il governo americano o le sue agenzie hanno applicato contro Kaspersky: prima dell’annuncio di venerdì, già nel 2017 l’ex presidente americano Donald Trump aveva infatti vietato al governo federale USA di utilizzare i software Kaspersky.

Per tutte le notizie di tecnologia che ruotano attorno alla tematica della guerra tra Russia e Ucraina, e per vedere quali sanzioni hanno applicato le big tech, come Apple, il link da seguire è direttamente questo.