Licenze Windows a partire da 6,06 euro, gli sconti Godeal24

Il sistema operativo Windows è alla base del funzionamento del computer, con un unico problema: è troppo costoso per la maggior parte delle persone. Naturalmente esistono alcuni sistemi operativi per computer che sono gratuiti, ma molto spesso non sono in grado di garantire stabilità, compatibilità, e via dicendo.

Di conseguenza per l’utente il sistema operativo Windows rimane una prima scelta. Godeal24 offre un modo per ottenere la licenza originale per Windows e per il pacchetto Office ad un prezzo molto basso, e ci riesce perché offre un sistema di rivendita di licenze usate acquistate da aziende che non le utilizzano più, garantendo la sicurezza e la legalità di ogni licenza venduta. Il prezzo è dato dal fatto che trattandosi di licenze dematerializzate non ci sono costi di logistica e magazzino, il che di fatto riduce ulteriormente i costi.

Questo, va detto, è un processo assolutamente legale e regolato dalla legislazione europea. Le licenze vendute sul sito Godeal24 sono inoltre perpetue: una volta utilizzata la chiave di attivazione, è possibile utilizzarla per tutta la vita del software.

In queste offerte di primo trimestre di Godeal24 trovate un elenco dei prodotti più popolari a partire da Windows 10 che si compra a partire da 6,06 euro e Microsoft Office 2021 Pro Plus in sconto a partire da 15,20 euro. Non dimenticate di utilizzare il codice sconto associato (lo segnaleremo nel titolo di ogni elenco) per risparmiare fino al 62% sull’acquisto dei vari software proposti.

Windows al 50% di sconto col codice MAC50

– Windows 10 Professional -7.40€

– Windows 11 Professional CD-KEY -15.25€

– Windows 10 Pro Professional – 2 PCs -12.13€ (Only 6.06€ Per PC)

– Windows 10 Home -7.96€

– Windows 10 Home – 2 PCs -13.24€ (Only 6.62€ Per PC)

– Windows 11 Home CD-KEY (1 PC) -16.50€

– Windows Server 2022 Standard -25.50€

Fino al 62% di sconto col codice MAC62

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 1 PC -36.42€

– Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac -66.99€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 PCs -76.00€ (Only 15.20€ Per PC)

– Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 PC -26.86€

– Microsoft Office 365 (1 Year) 1 Devices (Windows) -14.81€

– Project Professional 2021 for 1 User CD-Key – 25.07€

– Visio Professional 2021 for 1 User CD-Key – 22.41€

– Project Professional 2019 for 1 User CD-Key – 21.61€

– Visio Professional 2019 for 1 User CD-Key – 18.90€

– Windows 11 Professional + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 44.55€

– Windows 10 Professional + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 36.75€

– Windows 11 Professional + Office 2019 Pro Plus – Bundle – 39.13€

– Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus Bundle -30.97€

Get More Bundles

Altri software per Mac e iOS in sconto

– MacBooster 8 Lifetime Subscription -13.99€

– PhoneClean – iOS – 19.99€

– Downie 4 For Mac – 1 User/Lifetime – 17.69€

– Iris Pro – Mac (1 User / Lifetime) – 19.99€

– iRingg – iPhone for Mac – 15.89€

– Ashampoo PDF Pro 3 -29.59€

– Advanced SystemCare 15 Pro – 1 PC (Permanent Subscription) -19.99€

– IObit Driver Booster 9 Pro -19.49€

Get More Tools

Le licenze che acquistate su Godeal24 non sono soggette a restrizioni o abbonamenti, di fatto sono “a vita” e di conseguenza il sistema operativo sarà aggiornato e supportato vita natural durante. In caso di domande durante l’installazione e l’uso, è possibile contattare in qualsiasi momento il team di assistenza clienti h24 all’indirizzo [email protected].