Con questa presa Wi-Fi ogni elettrodomestico diventa Smart con meno di 6 €

Gestire in modo intelligente e pratico i consumi energetici è oggi una necessità sempre più condivisa: se volete essere del giro anche voi allora comprate la presa Wi-Fi KCOOJO attualmente in promozione perché vi permette di compiere un passo concreto verso un’abitazione più connessa ed efficiente, integrando facilmente gli elettrodomestici esistenti in un sistema domotico, all’invincibile prezzo di soli 6 € al pezzo.

Compatibile con Alexa e Assistente Google, questa presa consente di controllare da remoto i dispositivi collegati semplicemente tramite comandi vocali o attraverso un’app dalla quale poter monitorare i consumi, programmare accensione e spegnimento e inserire la presa in scenari di automazione più complessi, in combinazione con altri elementi della casa smart.

Il supporto è garantito su dispositivi mobili con Android 4.1 e iOS 8.0 e successivi, e utilizzarla è semplicissimo: vi basta infilare la spina Schuko in una presa di casa e automaticamente otterrete una presa Schuko passante dove poter collegare la spina di qualsiasi elettrodomestico per renderlo immediatamente Smart.

Il collegamento alla rete avviene tramite Wi-Fi a 2.4 GHz, una frequenza stabile e ampiamente supportata da tutti i modem e router domestici, e una volta configurata, la presa è pronta all’uso. C’è un pulsante fisico On/Off per un controllo diretto in loco, e come detto dall’app si controllano i consumi e si gestisce in maniera più profonda e personalizzata.

Con dimensioni di circa 8 x 7,5 x 7 cm e una scocca in plastica ABS ignifuga, risulta poco ingombrante, specie per le tecnologie che poi abilita, e supporta una potenza fino a 3000 W, risultando quindi adatta anche per elettrodomestici di media e alta potenza.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 6 € se ne comprate solo una, ma volendo si risparmia ancora di più sul prezzo unitario acquistando i pacchetti con due o più prese.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

