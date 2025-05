In arrivo Realme GT 7 Dream Edition, tecnologia, velocità e stile Aston Martin

Realme e Aston Martin scendono in pista assieme. Tra il produttore di smartphone e la casa automobilistica britannica, che è anche protagonista in Formula 1, è nata una partnership per dare vita a un ciclo di prodotti in co-branding che unisce il mondo della tecnologia a quello delle corse.

La collaborazione prevede lo sviluppo di due modelli di smartphone all’anno, pensati per rafforzare la visibilità del marchio realme tra gli appassionati di tecnologia e motorsport, grazie a colori, dettagli estetici e denominazioni che richiamano Aston Martin.

Un flagship con ambizioni sportive

Il primo frutto concreto della partnership è il GT 7 Dream Edition, che sarà presentato il 27 Maggio a Parigi. Si tratta di uno smartphone che riprende elementi iconici del team Aston Martin, a partire dal colore Aston Martin Racing Green, e si inserisce nella gamma “Dream Edition”, quella di punta per innovazione e cura nei dettagli.

Il realme GT 7 Dream Edition monta il nuovo processore MediaTek Dimensity 9400e, uno dei chip più avanzati attualmente disponibili per il mercato Android.

Dal punto di vista delle prestazioni, il dispositivo è pensato per chi cerca velocità e fluidità sia nei giochi sia nell’uso quotidiano. Il sistema di raffreddamento IceSense Graphene garantisce una dissipazione del calore a 360°, mentre la tecnologia GT Boost ottimizza l’efficienza per sostenere sessioni di gioco fino a 120 FPS.

Un altro fattore che definisce meglio il concetto di velocità è quello abbinabile alla ricarica rapida del nuovo modello che grazie ad un alimentatore da 120 Watt ed una batteria da 7.000 mAh abbinate alla tecnologia avanzata realme è in grado di passare da zero a cento in circa 40 minuti, con un’autonomia stimata di due giorni. I dati arrivano da un white paper certificato TÜV Rheinland, che accompagna il lancio.

Realme definisce la serie GT 7 come il “Flagship Killer del 2025”, con l’intenzione di proporre un prodotto capace di combinare hardware avanzato e funzionalità di livello top a un prezzo più competitivo rispetto ai flagship tradizionali. La collaborazione con Aston Martin non è quindi solo un’operazione di stile, ma anche una dichiarazione di intenti per rafforzare il posizionamento del brand come marchio innovativo.

Lancio globale a Parigi

La presentazione ufficiale della serie GT 7 è fissata per il 27 maggio a Parigi, durante un evento internazionale che segnerà l’inizio della distribuzione globale. Per gli appassionati di tecnologia e motorsport sarà l’occasione per scoprire da vicino il primo capitolo di questa collaborazione e verificare se le promesse di prestazioni e durata sapranno tradursi in un’esperienza concreta. Macitynet che sta testando il nuovo modello (trovate qui l’unboxing del GT7 in versione non personalizzata) seguirà l’evento in loco.

