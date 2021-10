Kensington StudioDock trasforma iPad Pro e Air in (quasi) iMac

Da tempo Apple sta cercando di avvicinare il mondo Mac a quello di iPad, colmando il gap tra i due dispositivi, infarcendo iPadOS di numerosissime funzionalità, spesso tipiche di un Mac o MacBook; ci sono, inoltre, alcune periferiche che estendono le capacità del tablet della Mela, ad esempio Kensington StudioDock, che mette su iPad numerosi ingressi, oltre ad essere una vera dock di ricarica.

E’ studiato per iPad Pro 11 e iPad Air 2020+, con una versione apposita per iPad Pro da 12,9 pollici, e come prima funzionalità ha quella di essere un supporto magnetico per iPad che permetterà di utilizzare iPad Pro in modalità orizzontale o verticale, proprio come se fosse un desktop.

Progettato per il tablet Apple, il supporto Kensington Studiodock permette di ricaricare anche iPhone e AirPods wireless. Il design sembra richiamare gli iMac precedenti all’ultimo M1, e proprio su di un lato è presente l’ingresso per schede SD. Non solo, il dock incorpora anche un ingresso HDMI, per trasmettere a monitor esterni video 4K.

Il supporto è dotato di lettore SD card 4.0 per accedere velocemente a tutte le foto senza bisogno di adattatori. Sul retro, invece, offre 4 porte USB, un ingresso jack audio 3.5mm e un ingresso jack Gigabit Ethernet.

Kensington StudioDock per iPad Pro e iPad Air 2020 espande così le funzionalità di iPad, avvicinandole a quelle tipiche di un desktop, adatto soprattutto per i creatori e per i grafici. Chi avesse altri dispositivi Apple, inoltre, potrà utilizzarlo per la ricarica wireless Qi di iPhone, AirPods e Apple Watch.

Su Amazon ha un prezzo di 219,30 euro per la versione iPad Pro 11 pollici, mentre la variante per il più grande da 12,9 pollici è disponibile al prezzo di 399,90 euro.

Se, invece, avete acquistato il più piccolo iPad mini 2021, vi consigliamo di leggere questo articolo, nel quale vi consigliamo gli accessori da acquistare subito.