MacBook Pro 2021, secondo alcune voci avrà il notch

L’aggiornamento dei portatili professionali Apple è atteso da anni e con ogni probabilità arriverà lunedì 18 ottobre: nonostante la marea di anticipazioni nessuno finora ha indicato la presenza del notch, ma stando ad alcuni post apparsi sui social cinesi sarà presente nei MacBook Pro 2021.

Si tratta di una anticipazione non verificabile, in ogni caso i dettagli e gli indizi meritano di essere presi in considerazione. Questo perché il notch dei MacBook Pro 2021 è descritto come identico a quello degli iPhone 12, quindi non quello leggermente più piccolo degli iPhone 13.

Nonostante l’aspetto identico le componenti e le funzioni ospitate sarebbero diverse da quelle di iPhone. A sorpresa infatti il notch dei MacBook Pro 2021 non ospiterebbe il sistema TureDepth e i sensori di Face ID, bensì una nuova webcam con risoluzione superiore a 1080p, il sensore TrueTone per rilevare la luce ambientale e regolare la temperatura colore del display di conseguenza, infine anche un microfono.

Ancora, sembra che nonostante l’implementazione del notch nei MacBook Pro 2021 lo spessore delle cornici intorno al display non sarà uniformi, inoltre il notch sembra arriverà anche nei MacBook Air completamente rinnovati attesi nel 2022. Fino a questo punto l’anticipazione e i dettagli non sembrano offrire un quadro completo e nemmeno molto credibile, ma c’è un altro particolare che deve essere preso in considerazione.

Dei nuovi portatili è già emersa la risoluzione video pari a 3.024 x 1.964 pixel per il modello da 14” e di 3.456 x 2.234 pixel per quello da 16”. Come rileva un utente Reddit, segnalato da MacRumors, sottraendo lo spessore di 74 pixel del noch dalla risoluzione verticale dei due MacBook Pro 2021 si ottiene rispettivamente 3.024 x 1890 pixel e di 346 x 2.160 pixel, il che equivale a un display in formato 16:10, lo stesso impiegato da Apple nei MacBook.

Così anche se i dettagli non tornano, e si tratta di voci all’ultimo minuto non verificabili, questo particolare porta a formulare qualche sospetto. Senza contare che Aple vanta un portfolio brevetti sterminato, inclusi anche quelli che indicano un notch per Mac.

Nell’evento Apple Unleashed di lunedì 18 ottonbre è attesa la presentazione dei nuovi portatili: come sempre macitynet seguirà l’evento con la trascrizione in diretta in italiano di tutte le novità in arrivo.