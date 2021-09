Quali accessori comprare da subito per il nuovo iPad mini 2021

iPad mini 6 2021 è arrivato presso molti punti vendita anche nei negozi online ormai da qualche ora mentre chi tra i primi l’ha ordinato online lo riceverà già dal 26 o 27 Settembre. Chi deve riceverlo può comunque sfruttare l’attesa per mettere da parte tutta una serie di accessori utili per usare il tablet fin da subito e nel pieno delle sue possibilità. Gli altri possono completare l’acquisto con il necessario per completare l’operatività del piccolo ma potente tablet di Apple.

E’ con questa idea in mente che abbiamo deciso di stilare una lista con alcuni degli accessori, se non i migliori, comunque quelli che riteniamo maggiormente interessanti dal punto di vista della produttività. Alcuni di questi sono presenti sul mercato da diversi anni ma ciò non toglie che ancora oggi siano del tutto attuali nonché perfettamente compatibili con l’ultimo dei più piccoli tablet di Apple, che per la prima volta allinea il proprio design con quello della serie Pro (qui tutti i dettagli).

Pellicola in vetro temperato

In vendita se ne trovano già diverse e questa, come d’altronde le altre, è realizzata a misura del nuovo schermo da 8,3 pollici di iPad mini 2021. Si tratta di un pacchetto contenente due pellicole in vetro temperato che proteggono lo schermo grazie al fatto che sono realizzate con materiale vetroso di durezza 9H e capace quindi di prevenire rotture e graffi di media entità.

La sua applicazione però non protegge il display dai soli danni fisici perché adotta un rivestimento a olio nano-sottile che da un lato riduce significativamente il depositarsi di impronte digitali, dall’altro secondo quanto scrive l’azienda consentirebbe di filtrare efficacemente i raggi ultravioletti. Trattandosi poi di una pellicola rigida non si incorre nel problema delle bolle, inoltre è perfettamente trasparente quindi non altera i colori né la resa dei pixel, non riduce la luminosità né altera in alcun modo la sensibilità al tocco.

La soluzione di IVSOTEC è in vendita su Amazon a 12,95 euro. Nel momento in cui scriviamo è possibile attivare uno sconto tramite la casella Coupon che riduce il prezzo del 40%, portandolo quindi a 7,77 euro.

Pellicola con “effetto carta” Doodroo

Qui senza dubbio il prodotto di punta è quello di Doodroo

che abbiamo già provato su altri modelli di iPad. E’ in arrivo nei prossimi giorni (le consegne partono dal 4-5 Ottobre) e sarà un must per chi vuole utilizzare iPad mini con una Apple Pencil a mo’ di taccuino per disegnare, fare schizzi, prove di tatuaggi, rilievi di ambienti etc.

In questo momento è in offerta la Pellicola con una skin per Apple Pencil al prezzo speciale di 39.50 € per chi effettua il preordine a partire da questa pagina.

Cover con posizionamento verticale

A differenza di altre, questa custodia è dotata di un sistema di rotazione della copertina che consente di utilizzarla sì come supporto per mantenere inclinato l’iPad (a due diverse angolazioni: 50° e 70°) ma, a differenza di altre, può farlo sia sollevando il tablet in posizione orizzontale sia in quella verticale.

Questo di fatto offre una maggiore versatilità che può risultare particolarmente comoda a chi desidera mantenere sollevato senza mani l’iPad mini 2021 anche per leggere un libro o il contenuto di una pagina web, partecipare ad una videochiamata e svolgere tutte quelle operazioni che risultano maggiormente comode con la disposizione verticale del dispositivo.

Questa custodia è realizzata in morbido TPU antiscivolo che si adatta perfettamente al profilo del nuovo tablet proteggendone interamente le cornici e presenta uno scompartimento dedicato alla Apple Pencil con contatto diretto al bordo, in modo da poter usare eventualmente il sistema di ricarica con il modello di seconda generazione.

Chiaramente l’accesso alle fotocamere, agli altoparlanti e ai vari pulsanti non è ostacolato e ci sono i magneti per tenere ferma la copertina a protezione dello schermo e al contempo abilitare la funzione di risveglio del display all’apertura.

La cover rotante di IVSOTEC è in vendita su Amazon a 12,95 euro. Nel momento in cui scriviamo è possibile attivare uno sconto tramite la casella Coupon che riduce il prezzo del 40%, portandolo quindi a 7,77 euro.

Cover anti-tutto “leggera”

Per i più ansiosi questa cover potrebbe offrire il giusto compromesso tra leggerezza e protezione. Rispetto alla precedente infatti è costruita appositamente per assorbire in maniera significativa anche gli urti a seguito di una caduta su un terreno solido e sdrucciolevole, ma allo stesso tempo il dorso trasparente e la sottigliezza delle cornici fanno sì che gli ingombri non siano poi esagerati come invece accade con le cover anti-tutto tradizionali.

La finitura esterna è realizzata in pelle PU, l’interno è in microfibra mentre il telaio e le parti trasparenti sono costruite in plastica TPU con sistema di airbag agli angoli. Anche qui c’è il porta Apple Pencil abilitato alla ricarica magnetica con la versione 2 e la chiusura magnetica della copertina con risveglio dello schermo all’apertura.

La cover anti-tutto di DLveer è in vendita su Amazon a 15,99 euro. Nel momento in cui scriviamo è possibile attivare uno sconto tramite la casella Coupon che riduce il prezzo del 10%, portandolo quindi a 14,39 euro.

Cover per chi (non) usa Apple Pencil

Se invece non avete la Apple Pencil 2 e non siete convinti di volerla acquistare in futuro, con questa custodia potete intanto proteggere il tablet fin da subito senza però pentirvi per non averne comprato una con porta-penna incorporato. Qui infatti lo spazio per mettere lo stilo di Apple c’è ma non si vede perché è dato dal modo in cui si andrà a chiudere la copertina: a differenza di quelle più diffuse infatti include una porzione di cover flessibile in più che si avvolge e si aggancia magneticamente sul dorso dell’iPad e può così andare a bloccare e proteggere la Apple Pencil agganciata (e in ricarica) al profilo del tablet oppure, in sua assenza, chiudersi direttamente intorno alla cornice.

Parliamo sempre di una custodia appositamente progettata per iPad mini 2021, con accensione dello schermo all’apertura della copertina e possibilità di avvolgerla per mantenere il tablet inclinato a due diverse altezze per migliorare la visione di un video o la scrittura con un’app di disegno. Il dorso è realizzato in policarbonato per proteggere il tablet da graffi e piccoli urti senza appesantirlo troppo e le cornici sono interamente protette seppur generose aperture lascino l’accesso completo a tasti e altoparlanti.

La cover di ESR è in vendita su Amazon a 12,99 euro.

Apple Pencil di seconda generazione

E visto che si è parlato abbondantemente di Apple Pencil 2, chi intende utilizzare a pieno la parte grafica del nuovo iPad mini 2021 può decidere di affiancargli il migliore stilo attualmente in circolazione. Essendo progettato da Apple è profondamente compatibile con le tecnologie in esso integrate, a partire dalla fluidità del tratto e passando per la già abbondantemente citata ricarica tramite il sistema magnetico integrato nel bordo del tablet.

Riteniamo superfluo aggiungere dell’altro visto che chi intende scoprire tutto quel che c’è da sapere sulla Apple Pencil 2 può semplicemente fare riferimento a questo lungo e approfondito articolo pubblicato tra le nostre pagine.

Apple Pencil 2 è in vendita su Amazon a 135 euro. Nel momento in cui scriviamo è in sconto del 4%: costa 129 euro.

Alternativa: matita digitale

Se il costo vi risulta proibitivo potete eventualmente affidarvi ad una valida alternativa come Logitech Crayon, una penna digitale di cui abbiamo ampiamente discusso in questo articolo e che a differenza di altre impiega la stessa tecnologia dello stilo Apple per rilevare l’inclinazione della punta e del tratto sul display, oltre alla funzione di rilevamento del palmo della mano per evitare tocchi indesiderati mentre si scrive o disegna. Certo, non avrete la ricarica magnetica e manca anche il rilevamento dei diversi livelli di pressione, quindi è più indicata per la scrittura, per prendere appunti, abbozzare schizzi in maniera basilare, ma è comunque tra le migliori alternative più robuste ed economiche attualmente presenti sul mercato.

Logitech Crayon è in vendita su Amazon a 71,99 euro. Nel momento in cui scriviamo è scontata del 18%: costa 58,99 euro.

Supporto da tavolo

Per finire, un supporto come questo potrebbe migliorare l’uso di iPad mini 2021 (in realtà di qualsiasi tablet) sulla scrivania perché, grazie alla solida base, consente di sollevarlo dal piano di lavoro fino ad un’altezza massima di 50 centimetri (la minima è di circa 27 cm) per usarlo ad esempio in videochiamata o in altri contesti in cui c’è bisogno di stabilizzare il dispositivo ad inclinazioni particolari.

Grazie al flessibile collo d’oca si può infatti direzionare lo schermo in tutte le direzioni a trecentosessanta gradi e la presenza di un secondo morsetto sulla colonna fa sì che si possa aggiungere anche l’iPhone in modo da avere tutti e due i dispositivi a portata d’occhio.

La struttura è realizzata in robusto metallo, che conferisce equilibrio e stabilità, potenziata anche dai gommini antiscivolo sotto la base. Una buona idea potrebbe essere quella di accompagnare il tablet ad una tastiera e un mouse per tenerlo sollevato all’altezza degli occhi e usarlo anche per periodi di tempo prolungati per leggere e scrivere.

Il supporto di Luxtude è in vendita su Amazon a 24,99 euro.

Concludiamo questa guida ricordando ai nostri lettori che riguardo i supporti abbiamo già pubblicato due specifiche guide ancora attuali e nella maggior parte dei casi compatibili anche con iPad mini 6: una generalizzata agli iPad attualmente in commercio, l’altra specifica per l’utilizzo del tablet di Apple in auto.