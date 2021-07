Kevin Lynch di Apple ora nel team di Apple Car?

Kevin Lynch, Vice President of Technology di Apple e volto noto visto in vari keynote della Casa di Cupertino, in particolare nella presentazione di novità legate all’ambito salute e Apple Watch, ora ricoprirebbe un nuovo incarico nel team della Mela che si occupa di Apple Car.

Lo riferisce Business Insider spiegando che il dirigente di Apple avrebbe cambiato ruolo all’interno dell’azienda per lavorare al “Project Titan”, il nome in codice con il quale Apple fa riferimento alla Apple Car. Bisognerà valutare le conseguenze che tale mossa avrà nel team che si occupa di Apple Watch e i team che si occupano di funzionalità legate alla salute.

Secondo l’indiscrezione, Lynch farà “un passo indietro” dal team che si occupa di salute e a sostituirlo sarà Evan Doll, persona che nella Mela vanta il titolo di health software engineering.

Della supervisione del progetto Apple Car al momento si occupa John Giannandrea, senior vice president responsabile machine learning e intelligenza artificiale. Kevin Lynch non avrà a quanto pare un ruolo come capo progetto ma piuttosto come ingegnere generico.

Prima di lavorare per il team che si occupa di Apple Watch, Lynch ha lavorato in Adobe nel team della Creative Cloud; ha lavorato nello strategy team di Apple che si occupa di assistenza sanitaria in generale, e vanta un eterogeneo background in vari rami.

Le ultime indiscrezioni su Apple Car affermano che Apple è nella fase di approvvigionamento componenti, in trattativa con i diversi fornitori e siglando accordi con partner di produzione. L’Apple Car potrebbe in ogni caso arrivare tra il 2025 e il 2028.

Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.