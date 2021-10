Kindle Paperwhite 2021 è disponibile in pronta consegna

Gli appassionati di lettura, ebook ed e-reader possono già acquistare il nuovo Kindle Paperwhite 2021, presentato a settembre, in USA già definito da alcune testate come il miglior e-reader di sempre: si ordina da questa pagina di Amazon con spedizione immediata.

Lo schermo non solo diventa più grande, ma migliora sotto ogni punto di vista: offre ora una diagonale di 6,8” con bordi sottili, il display più grande impiegato finora su Kindle, luminosità regolabile anche nella tonalità ambra per leggere agevolmente in ogni condizione di luce, direttamente sotto al sole così come in una stanza completamente al buio, senza affaticare mai gli occhi.

I miglioramenti riguardano anche le prestazioni, perché il nuovo Kindle Paperwhite 2021 è il 20% più rapido nel voltare le pagine rispetto alla generazione precedente, mentre la batteria offre fino a 10 settimane di autonomia. Non solo: la resistenza all’acqua con certificazione IPX8 permette di leggere ovunque senza preoccupazioni, anche in piscina, in spiaggia così come nella vasca da bagno.

Fin qui le caratteristiche salienti del nuovo Kindle Paperwhite 2021 disponibile da questa pagina di Amazon a partire da 139,99 euro con pubblicità oppure a 149,99 euro senza pubblicità, nella versione con 8GB di spazio di archiviazione sufficiente per una biblioteca digitale di migliaia di libri.

Ricordiamo che il modello superiore Kindle Paperwhite Signature Edition, che alle specifiche sopra indicate aggiunge anche la regolazione automatica della luce, 32GB di spazio di archiviazione e, per la prima volta su Kindle, anche la ricarica wireless con qualsiasi base Qi si può già preordinare a 189,99 euro con disponibilità a partire dal 10 novembre.