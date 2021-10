MacBook Pro 2021, il jack è pronto per cuffie da audiofili

Apple ha pubblicato un documento di supporto che descrive in dettaglio l’uso di cuffie ad alta impedenza tramite il connettore jack dei nuovi modelli di MacBook Pro 2021. Come menzionato da Apple quando ha presentato gli ultimi MacBook Pro, il jack per cuffie da 3,5 mm offre supporto per cuffie ad alta impedenza, una buona notizia per i professionisti e gli audiofili che desiderano utilizzare il MacBook Pro con cuffie di qualità da studio.

Come indicato nel documento di supporto, i nuovi MacBook Pro 2021 sono dotati di rilevamento del carico CC, uscita di tensione adattiva e convertitore digitale-analogico integrato. Per alcuni casi d’uso, possono anche eliminare la necessità di un amplificatore per cuffie esterno.

Il jack per cuffie da 3,5 mm su MacBook Pro (14 pollici, 2021) o MacBook Pro (16 pollici, 2021) è dotato di rilevamento del carico CC e uscita di tensione adattiva. Il tuo Mac è in grado di rilevare l’impedenza del dispositivo collegato e adatterà la sua uscita per cuffie a bassa e alta impedenza

Quando si collegano cuffie con una impedenza inferiore a 150 ohm, il jack per cuffie fornisce fino a 1,25 volt RMS. Per le cuffie con un’impedenza da 150 a 1k ohm, il jack per cuffie fornisce 3 volt RMS. Ciò potrebbe eliminare la necessità di acquistare e utilizzare un amplificatore per cuffie esterno.

Con il rilevamento dell’impedenza, l’uscita di tensione adattiva e un convertitore digitale-analogico integrato che supporta frequenze di campionamento fino a 96 kHz, l’utente potrà godersi audio ad alta fedeltà e a piena risoluzione direttamente dal jack per le cuffie dei MacBook Pro 2021 sia nella versione da 14″ che in quello top di gamma da 16 pollici.

I nuovi modelli MacBook Pro 2021di Apple sono dotati, spiega Apple, del “miglior sistema audio in un notebook”, grazie agli aggiornamenti sia del jack per le cuffie, che del sistema di altoparlanti.

Ricordiamo che i nuovi MacBook Pro 2021 si possono ordinare anche su Amazon. Nelle prime recensioni in rete, si è rivelato essere una vera bomba.