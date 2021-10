MacBook Air 2022 avrà il notch ma sarà bianco

Gli ultimi MacBook Pro 2021 hanno il notch di colore nero, lo stesso colore dei bordi intorno allo schermo, invece i prossimi MacBook Air 2022 avranno con ogni probabilità bordi dello schermo bianchi e di conseguenza anche il notch bianco.

L’anticipazione arriva da almeno tre fonti diverse, due leaker e anche l’affidabile Ming Chi Kuo. In tutti i casi si parla di computer portatili colorati, con tinte identiche o simili a quelle che Apple già propone con i primi iMac M1 da 24” pensati per gli utenti consumer.

Nei computer tutto in uno da scrivania il pannello posteriore è colorato, invece la parte frontale ospita bordi del display in tinta bianca o bianco sporco oppure, come lo indica Apple, in grigio chiaro, colore ripreso anche nei pulsanti delle nuove tastiere abbinate.

Si tratta di una scelta ben ponderata da Apple che permette al frontale della macchina di integrasi meglio con l’abbiente e l’arredamento della casa, offrendo anche meno contrasto alla vista per l’utente durante l’uso. Mentre il retro colorato del computer punta a portare un senso di «luminosità, ottimismo e gioia» nelle parole del marketing e del reparto di design di Cupertino.

Non solo: la ricomparsa della scritta Hello al primo avvio, come nei materiali di marketing, richiama i coloratissimi iMac con tubo catodico del 1998, come osserva MacRumors da cui riportiamo una immagine, che segnarono il grande ritorno di Steve Jobs in Apple.

Negli storici iMac del 1998 il retro era colorato sul retro, mentre i bordi schermo frontali erano in grigio. Lo stesso schema di clori è stato poi impiagato da Apple negli iBook. In definitiva tutti gli indizi dei Mac più recenti, oltre a quelli storici, puntano all’arrivo di MacBook Air 2022 colorati nello chassis, ma con bordi schermo in bianco, così come il notch previsto.

Viceversa I computer Apple professionali, come i nuovi MacBook Pro 2021 appena lanciati, ma molto probabilmente anche i futuri iMac di grandi dimensioni in arrivo, hanno e avranno scelte colore più classiche e scure, oltre a bordi display in nero incluso il notch.

Qui trovate l’identikit su design e specifiche dei prossimi MacBook Air 2022, invece per tutto quello che c’è da sapere sui MacBook Pro 2021 è in questo articolo di macitynet.