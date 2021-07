Come trasformarsi in un cartone animato nelle videochiamate su Mac e Windows

Se volete dare un po’ di pepe alla prossima videochiamata su Zoom o applicazioni analoghe sappiate che potete trasformarvi in un cartone animato usando l’app Snap Camera. L’azienda infatti ha da poco inserito un nuovo filtro che rileva e caricaturizza i volti in stile cartone animato Pixar, offrendo una modifica virtuale del volto in tempo reale con animazioni per altro molto fluide.

Allo stato attuale il sistema non è perfettamente in grado di rilevare tutte le espressioni che è in grado di fare un volto umano (pensate: una ricerca ha dimostrato che il volto umano è in grado di creare più di 7.000 espressioni facciali diverse!), ma funziona già piuttosto bene per un utilizzo spensierato in una videochiamata.

Tanto più che, come dicevamo, l’azienda consente l’accesso al filtro tramite l’app desktop, perciò si può tranquillamente usare ad esempio in una videochiamata tramite Zoom. Basta scaricare e installare l’app Snap Camera sul Mac (dove è necessario almeno macOS in versione 10.13) o sul PC con Windows 10, quindi avviarla e consentire l’accesso al microfono e alla fotocamera. E’ sufficiente poi avviare l’app di Zoom e impostare Snap Camera come sorgente di input per la fotocamera e il gioco è fatto.

Su Mac basta cliccare su “Preferenze > Video” nel menu in alto, mentre su Window bisogna cliccare sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra dell’app, quindi selezionare l’opzione “Video” e dal menu a discesa che compare, alla voce “Fotocamera”, selezionare “Snap Camera” anziché l’input corrente.

Fatto ciò si torna sull’app Snap Camera e si seleziona il filtro che si desidera utilizzare: nel caso vogliate usare l’effetto in stile cartone animato Pixar dovete scegliere quello denominato “Cartoon Style”. Se poi volete rendere tutto ancora più divertente potete cliccare sul video o creare un tasto di scelta rapido personalizzato per passare da uno stile all’altro dei cartoni animati durante la videochiamata.