KineMaster monta video con chromakey e PIP su iPhone, iPad e Android

Per qualche ritaglio sono sufficienti gli strumenti offerti da Apple, ma per il videoritocco professionale da iPhone e iPad serve un’app dedicata. Tra le migliori attualmente sul mercato c’è KineMaster, disponibile in versione gratuita anche se il grosso delle sue potenzialità viene fuori abbonandosi alla versione Pro.

Oltre infatti a ruotare o ritagliare una clip che si può benissimo fare direttamente con la sezione Modifica presente nell’app Foto predefinita, con quest’applicazione è possibile accedere ad una serie di strumenti di videoritocco che generalmente si trovano soltanto sulle applicazioni per Mac e PC, come ad esempio iMovie di Apple o Premiere di Adobe.

Per fare qualche esempio, con KineMaster per iPhone e iPad si può aggiungere un secondo video in sovrimpressione con la modalità PiP (Picture in Picture), molto ricercata dagli youtuber che mostrano in piccolo il proprio volto mentre descrivono quel che stanno mostrando nella scena principale. La stessa cosa, per dire, fanno i videogiocatori che commentano le partite pubblicate su Twitch.

Oltre a combinare due video l’app permette anche di aggiungere immagini, adesivi, testi ed effetti speciali, comprese animazioni 3D. Si può anche invertire il filmato o una porzione di esso con un click, aggiungere effetti di transizione tra una scena e l’altra, controllare la velocità aggiungendo effetti di timelapse e moviola, oppure disabilitare l’audio registrato dal microfono e sostituirlo con una traccia musicale, oppure aggiungere quest’ultima con un volume inferiore a mo’ di sottofondo.

KineMaster offre anche alcuni strumenti per modificare il timbro di voce o aggiungere effetti sonori, filtri per dare drammaticità o colore alla scena. Chiaramente permette di tagliare e unire clip prese da filmati diversi, potendo così realizzare anche dei veri e propri video-ricordo delle vacanze o delle singole giornate.

Tra le funzioni più interessanti disponibili con l’abbonamento c’è la possibilità di manipolare i video in 4K con l’anteprima in tempo reale per vedere direttamente il risultato mentre si effettua una qualsiasi modifica. Molto utile anche la funzione Chroma Key, con la quale utilizzando un fondale verde è possibile poi andarlo a sostituire con una qualsiasi scena. Ovviamente la versione a pagamento non mostra pubblicità e permette di disabilitare il watermark che invece viene aggiunto in fase di esportazione per gli utenti non paganti.

KineMaster si può provare gratuitamente su iPhone e iPad scaricando l’app su App Store. Per gli utenti Android c’è l’omonima versione sul Play Store.