Affari iPhone su Amazon: 12 Pro Max, iPhone 12 Mini e iPhone 12 ai prezzi migliori

È domenica di affari su Amazon per chi vuole acquistare un iPhone. Tre dei principali iPhone lanciati quest’anno sono proposti con una offerta di cui tenere conto. Parliamo di iPhone 12 Pro Max da 256 GB che costa (quasi) come il modello da 128 GB, dello sconto da 90 euro che interessa quasi tutti gli iPhone 12 e del minimo storico per iPhone 12 mini che scende a 779 euro nella versione da 64 GB.

Riassumere tutte le caratteristiche di questi telefoni è impossibile in poche righe. Vi invitiamo a leggere le recensioni che abbiamo fatto per tutti e tre i telefoni, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 e iPhone 12 mini. Ma in sintesi possiamo dire che

, con il suo schermo da 6,7 pollici e la sua finitura di altissima qualità è il cellulare ideale per chi vuole il massimo in tutti i campi, dal display eccezionalmente definito alla fotografia (grazie al sensore maggiorato). iPhone 12 è il miglior compromesso in assoluto tra prezzo e qualità. È di fatto un iPhone 12 Pro con scocca in alluminio e una fotocamera zoom in meno. Per il resto (incluse dimensioni, forma e schermo da 6,1 pollici) è nei fatti un iPhone 12 Pro.

è il miglior compromesso in assoluto tra prezzo e qualità. È di fatto un iPhone 12 Pro con scocca in alluminio e una fotocamera zoom in meno. Per il resto (incluse dimensioni, forma e schermo da 6,1 pollici) è nei fatti un iPhone 12 Pro. iPhone 12 mini è il più piccolo degli iPhone, ideale per chi vuole un cellulare davvero tascabile ma con tutto quel che serve e anche di più. È infatti identico, fatto eccezione per le dimensioni, un iPhone 12.

I prezzi proposti questa mattina sono in tutti i casi al livello più basso raggiunto su Amazon che è un rivenditore autorizzato Apple. E importante anche segnalare che tutti questi iPhone si possono comprare a rate senza interessi, senza garanzie e senza busta paga. Basta avere una “storia” di acquisti su Amazon per dividere in cinque mesi, istantaneamente, il prezzo finale del prodotto.

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo notato che i prezzi degli iPhone sono molto “ballerini” salgono e scendono costantemente anche da un’ora all’altra. Se vi interessa comprare, meglio farlo non appena si presenta l’occasione