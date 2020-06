Kishi di Razer trasforma gli smartphone in stile Nintendo Switch

Razer presenta Kishi, il controller per dispositivi Android e iPhone, che permetterà agli appassionati di videogiochi di ottenere una esperienza videoludica simile a Nintendo Switch. Se avete necessità di numerosi pulsanti e grilletti, questa sembra essere la soluzione da preferire.

Simile nel concetto a Gamevice, Razer Kishi è più piccolo di un controller tradizionale: si applica al lato destro e sinistro degli smartphone orientati in orizzontale. Su ambo i lati mette a disposizione D-pad- joystick, pulsanti dedicati che per disposizione e completezza ricordano i controller di gioco tanto apprezzati di Nintendo Switch in modalità portatile.

Il collegamento e la comunicazione dei comandi avvengono tramite il connettore USB-C dello smartphone. Una volta rimosso, quando non è in funzione, le dimensioni di questo accessorio si riducono estremamente, tanto che può essere riposto in tasca. Pesa appena 265 grammi, ed è più leggero di un controller Xbox One.

Ciascun lato del controller Kishi è leggermente più largo di un Joy-Con per Switch, mentre sulla parte frontale presenta i pulsanti A, B, X e Y. Sulla parte sinistra di Razer Kishi, invece, è presente un classico D-Pad a forma di croce. Razer propone anche un’app opzionale per aiutare gli utenti a scoprire giochi compatibili con il controller, con una sezione di avvio che evidenzia le app “completamente supportate”.

Razer sta lanciando Kishi come compagno ideale anche per gli utenti che iniziano a sfruttare i servizi di streaming videoludico, risultando compatibile con Google Stadia, GeForce Now di Nvidia e il servizio Project xCloud ancora in beta di Microsoft.

Kishi è già disponibile sulla pagina ufficiale del produttore e costa 89,99 euro nella versione per dispositivi Android, mentre il pubblico iPhone sarà costretto ad acquistare la versione iOS, che ha un costo superiore di 109,99 euro, ma sarà disponibile solo successivamente: il costruttore indica genericamente la fine dell’estate. Potete leggere tutte le notizie relative al mondo Razer direttamente a questo indirizzo.

In questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android, invece chi è interessato a iPhone trova tutte le notizie e gli approfondimenti nella sezione dedicata del nostro sito.