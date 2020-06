Apple ora vale 1.500 miliardi di dollari

Il volo delle azioni Apple in borsa non si ferma, anzi, accelera: dopo la progressione delle ultime 24 ore la quotazione AAPL ha ripreso la sua scalata, registrando un ulteriore incremento di oltre il 2%, portando il prezzo AAPL a 352 dollari e una capitalizzazione di mercato di oltre 1.500 miliardi di dollari.

Oltre a rappresentare un record storico per la multinazionale di Cupertino, si tratta anche della prima volta che una società statunitense quotata in borsa raggiunge e supera questo traguardo. Come rilevato nelle scorse ore (e più in dettaglio in questo articolo), l’impennata nella quotazione AAPL è iniziata sulla scia delle anticipazioni che indicano l’annuncio del primo Mac ARM in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC20 che inizia il 22 giugno.

L’inizio dell’abbandono dei processori Intel è atteso da anni: impiegando processori ARM progettati in casa Apple potrà sganciarsi dai cicli di prodotto di Santa Clara, per realizzare Mac più diversificati rispetto ai PC Windows e soprattutto con una integrazione ancora più spinta tra hardware, software e servizi. Tutto questo senza contare che con processori proprietari ARM, Apple può ridurre sensibilmente anche i costi di produzione dei suo computer.

Ricordiamo che il valore di mercato di una società, così come indicato genericamente, corrisponde alla capitalizzazione di mercato, un indice finanziario che si ottiene moltiplicando il numero totale delle azioni circolanti, circa 4,3 miliardi di titoli AAPL, per la quotazione corrente. Solo poche settimana fa le incertezze per Coronavirus e lo spettro della crisi economica globale avevano portato a un sensibile ribasso del titolo Apple.

Ma le previsioni degli analisti, oltre che i dati di mercato, indicano che il business di Cupertino risulta particolarmente forte anche in questo frangente e in ottica futura. Ora che Apple vale 1.500 miliardi di dollari, sembra decisamente più vicina e realistica la previsione che indica un valore di 2.000 miliardi di dollari entro il 2022. Di questo passo il traguardo potrebbe essere raggiunto con largo anticipo.

