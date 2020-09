Klipsch Custom Install serie THX porta l’audio da cinema a casa

Klipsch ha da poco presentato Custom Install serie THX, un nuovo sistema audio progettato su misura per offrire una qualità audio da cinema in qualsiasi ambiente casalingo. «Offre un’intensità elevata, realismo del suono avvolgente e ricchezza di dettagli che stimola l’anima di cinefili e audiofili» scrive la società nel presentare un prodotto che è stato realizzato con la stessa tecnologia e i medesimi materiali degli altoparlanti destinati alle sale cinematografiche.

Una delle particolarità di questa nuova serie THX di Klipsch Custom Install è la possibilità di progettazione personalizzata e modulare: una bella opportunità per tutti gli amanti del cinema che, in casa, desiderano raggiungere la massima prestazione Audio/Video senza rinunciare al design, alla facilità di utilizzo, ma anche al comfort visivo e acustico nella propria sala Home Cinema o Hi-Fi. Gli altoparlanti per home cinema di Klipsch offrono infatti più opzioni per l’installazione, a parete o a soffitto, a vista o a incasso, nonché alternative L / C / R all’interno di ciascuna categoria.

Questa flessibilità consente di realizzare il proprio sistema home theater selezionando la soluzione più adatta ai propri desideri e allo spazio disponibile. Tra le peculiarità del sistema c’è il fatto che il suono, ad alto rendimento e bassa distorsione, ha fatto ottenere a questo sistema la certificazione THX Ultra2, tra le più alte in assoluto nel settore.

Le casse che compongono il sistema offrono bassi potenti e profondi, pompano l’audio senza sforzo e riempiono ogni centimetro quadrato dell’ambiente con un suono particolarmente intenso grazie alla tecnologia Klipsch Wide Dispersion Surround. Ciò che ne risulta è che ogni film, serie TV o documentario acquisirà valore e realismo, diventando un’esperienza sonora immersiva, avvolgente e ad alta fedeltà.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata al sistema Klipsch Custom Install serie THX che la società ha appena pubblicato sul proprio sito ufficiale. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di speaker e accessori audio si parte da questo collegamento.