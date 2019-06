KLM, IBM e Apple creano Appron, l’app iPad che fa partire i voli in orario

L’app Appron per iPad è stata creata dalla divisione Digital Studio di KLM in collaborazione con IBM Services e Apple. Si tratta di una app innovativa per gestire in modo più efficiente le operazioni di preparazione degli aerei.

Prima che un aeromobile possa partire, è necessario che vengano effettuati numerosi controlli che riguardano la ristorazione, il rifornimento, i passeggeri, i bagagli e molto altro. Prima che esistesse Appron, un coordinatore del team doveva controllare numerosi e diversi sistemi IT.

Ora l’app raccoglie tutti i dati in un cloud su un unico dispositivo iPad. A colpo d’occhio, il coordinatore del team può vedere se l’aereo è pronto per il decollo o se manca qualcosa o qualcuno.

L’idea nasce da una business unit Digital Studio della compagnia di bandiera olandese che, grazie al lavoro di oltre 200 persone, è costantemente impegnata nello studio di innovazioni all’avanguardia da mettere a disposizione di tutte le altre divisioni di KLM.

Per preparare i voli in arrivo su rotte internazionali e far si che tutto sia pronto per procedere con i decolli, mediamente lo staff della compagnia aeroportuale impiega in media un’ora e mezza. Ora, grazie ad Appron, il cui nome è una combinazione tra le parole App e Apron (inteso come airport apron, l’area dell’aeroporto dove gli aeromobili vengono preparati), viene ora utilizzata per ridurre i tempi di preparazione e rendere le procedure più efficienti.

Ricordiamo che Apple e IBM hanno siglato nel 2014 un accordo di collaborazione per portare iPhone, iPad e le app per iOS nelle aziende. Per tutti gli articoli su Apple e IBM, incluse le app sviluppate per aziende, scuole e non solo rimandiamo a questa pagina di macitynet.