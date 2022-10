KODAK Slide N SCAN recupera le foto dai negativi

Con KODAK Slide N SCAN non tutto è perduto, quantomeno se si parla di fotografie: questo dispositivo di fatto è uno scanner che recupera e digitalizza le immagini da negativi e diapositive.

Incorpora infatti una fotocamera da 22 MP che acquisisce e converte le immagini in un lampo: basta inserire le pellicole nell’apposito scompartimento e al resto pensa tutto la macchina.

Attraverso un supporto scorrevole acquisisce le immagini senza interruzioni e in un attimo le mostra sullo schermo LCD da 5 pollici dal quale è possibile controllare il resto.

Non si ottiene infatti soltanto un’anteprima delle scansioni ma grazie al software integrato, controllato tramite touch, è possibile regolare il colore, la luminosità, e perfino assegnare data e ora a ogni singola immagine digitalizzata.

Questo strumento è compatibile con negativi a colori e in bianco e nero da 110, 126 e 135 millimetri e con diapositive da 50 millimetri.

Tutto quel che viene recuperato tramite la conversione digitale viene poi riversato su una scheda SD (da acquistare a parte, massima capienza 32 GB); in alternativa per mettere mano alle scansioni c’è anche la possibilità di collegare lo scanner ad un Mac o un PC senza bisogno di scaricare alcun software. Potete in ogni caso modificare le foto scansionate in un secondo momento per una correzione colore più accurata o per eliminare i viraggi naturali di alcune pellicole con tanti anni sulle spalle.

Voi direte: ok, lo compro e recupero le migliaia di foto che ho in casa, anche quelle di parenti e amici. Ma poi che me ne faccio di un attrezzo del genere? A questa domanda ci ha già pensato Kodak, aggiungendo una modalità che consente di trasformarlo in una cornice digitale per il resto del tempo. Così, se capita di nuovo un vecchio negativo da digitalizzare, è pronta all’uso: nel frattempo può mostrare foto vecchie e nuove in casa e in ufficio.

KODAK Slide N SCAN non è quindi soltanto uno strumento che permette di recuperare foto ormai date per spacciate a un qualsiasi consumatore, ma può essere anche un buon strumento per piccole attività che desiderano offrire questo servizio alla propria clientela.

Chi intende acquistarlo lo trova in vendita anche su Amazon a 200 euro. Nel momento in cui scriviamo è attivo uno sconto del 5% che permette di pagarlo 190,98 euro.