Face ID non funziona per alcuni utenti di iOS 15.7.1 RC

Lunedì 24 ottobre sarà una giornata intensa per gli utenti Apple e soprattutto per i server del colosso di Cupertino, con il rilascio delle nuove versioni di tutti i sistemi operativi della società: oltre al debutto di iPadOS 16.1 e di macOS Ventura, arriveranno infatti anche iOS 16.1, watchOS 9.1, tvOS 16.1 ma anche la versione iOS 15.7.1 aggiornata per bug e sicurezza, peccato però che per alcuni utenti di quest’ultima release Face ID sembra non funzionare.

Le segnalazioni sul mancato funzionamento di Face ID con iOS 15.7.1 RC arrivano dagli utenti sui social, incluso Reddit e Twitter, segnalati da MacRumors. Si tratta per lo più di proprietari di iPhone 12 Pro e iPhone 13 Pro, ma è possibile che siano coinvolti anche altri modelli.

Quando l’utente tenta di accedere alle Impostazioni per effettuare un reset e riconfigurare Face ID il sistema visualizza il messaggio «Face ID non è disponibile», invitando a riprovare più tardi. Il problema si risolve al volo se si elimina il profilo per installare le versioni beta di Apple e si procede installando iOS 16.

Ma chi installa o vuole installare iOS 15.7.1 lo fa proprio per evitare di passare ora a iOS 16. Ci sono anche modelli datati di iPhone non supportati da iOS 16, così iOS 15.7.1 torna utile anche per iPhone 6s e 6s Plus, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone SE di prima generazione e iPod touch di settima generazione.

Attualmente anche iOS 15.7.1 è in versione Release Candidate, vale a dire l’ultima beta destinata a diventare la versione finale. Anche se qui mancano le novità di iOS 16, Apple mantiene aggiornata la penultima versione per gli utenti e le aziende che desiderano aspettare ancora un po’ prima di passare al nuovo sistema, una misura cautelare necessaria per chi lavora con il telefono e non può assolutamente rischiare incompatibilità, problemi di gioventù e bug.

Solitamente le Release Candidate dei sistemi operativi diventano le versioni finali senza modifiche, ma è anche possibile che Apple possa introdurre una correzione al volo per correggere il problema di Face ID in iOS 15.7.1.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link.