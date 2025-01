Netflix Momenti, come salvarli e condividerli con iPhone e Android

Pubblicità

Chissà quante volte vi è capitato di guardare una scena di un film e dire: “cavolo, devo farla vedere immediatamente a Tizio!” oppure “quanto vorrei condividerla su Facebook…”.

Ecco, invece di andare alla ricerca di quel film su Google, prendere il link e poi condividerlo dicendo: “guarda dal minuto X al minuto Y perché eccetera eccetera”…

In Netflix esiste una funzionalità chiamata Momenti tramite cui è possibile salvare uno spezzone di un film o una serie TV per riguardarla con facilità in un secondo momento oppure per condividerla sui social.

In questo modo diventa molto più semplice e immediato aggiungere ad esempio quel preciso punto di uno spettacolo tra i segnalibri di Netflix per poi riguardarlo in seguito attraverso la scheda Il mio Netflix, oppure condividerne il link già impostato coi tagli con amici, parenti e follower.

Se non sapete come fare, continuate a leggere qui sotto.

Come catturare un Momento con Netflix

Si fa tutto dai dispositivi mobili. Quindi prendete il vostro iPhone, iPad o smartphone/tablet Android e:

Aprite l’app Netflix;

Netflix; Riproducete il programma interessato e mettete in pausa al punto che volete memorizzare;

il programma interessato e al punto che volete memorizzare; Ruotate il dispositivo in orizzontale per visualizzare tutti i controlli;

per visualizzare tutti i controlli; Cliccate su Momenti (nell’angolo in basso a sinistra);

(nell’angolo in basso a sinistra); Netflix catturerà il segmento video a partire da quel punto preciso: cliccate su Salva per procedere.

Lo avete notato? in basso sono appena apparsi i pulsanti Condividi oppure Elimina: il primo vi genera il link da inviare via chat o pubblicare sui social, col secondo invece cancellate il salvataggio (qualora vi foste sbagliati).

Se al momento non volete fare nessuna delle due cose, semplicemente cliccate sulla X in alto a destra per riprendere la visione dello spettacolo.

Come rivedere i Momenti di Netflix salvati

I Momenti di Netflix salvati possono essere rivisti da tutti quei dispositivi in cui avete fatto l’accesso con lo stesso account. Vi basta:

Aprire l’ app di Netflix;

di Netflix; Cliccare su Il mio Netflix ;

; Selezionare la scheda Momenti che hai salvato.

Sono raccolti tutti qui dentro: un click sull’anteprima per avviarne la riproduzione.

Come funziona la condivisione dei Momenti di Netflix sui social

Se decidete di condividere un Momento di Netflix sui social, è bene sapere che non funziona allo stesso modo su tutte le piattaforme.

Per le Storie di Instagram infatti viene condiviso soltanto con il poster dello spettacolo (e non del fotogramma interessato, purtroppo), ma senza link o altre informazioni utili;

infatti viene condiviso soltanto con il poster dello spettacolo (e non del fotogramma interessato, purtroppo), ma senza link o altre informazioni utili; Su Snapchat invece al poster viene anche allegato il link per guardare la clip su Netflix;

invece al poster viene anche allegato il link per guardare la clip su Netflix; Con Twitter, WhatsApp, Messenger, SMS e altri servizi basati su testo viene invece condiviso il link accompagnandolo al titolo dello spettacolo e dal timestamp (inizia a XX:YY).

Il link per altro viene generato in maniera simile a quello di YouTube quando si condivide un video a partire da un punto ben preciso. Ovvero, al link dello spettacolo viene aggiunto in fondo la dicitura &t=XXX dove la “t” sta per “tempo” mentre al posto delle XXX troviamo indicato il numero dei secondi a partire dai quali verrà avviata la riproduzione.

Momenti di Netflix non è per tutti

Piccola nota: se avete sottoscritto l’abbonamento Netflix con pubblicità non potrete accedere a questa funzione.

E allo stesso modo il link che andrete a condividere sarà visualizzabile soltanto dagli abbonati Netflix.

